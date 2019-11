JR東京駅にフラッグシップショップ第1号店

『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』のコンセプトは、「ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへ ようこそ!」。東京ばな奈がディズニーの仲間たちのことを思いながら、お菓子作りの技と幸せパワーを注入して作り上げたスイーツコレクション。どのお菓子も、ミッキーマウスやくまのプーさんたちの個性やストーリーを大切にしているオリジナルスイーツばかりです。

お店の場所は、JR東京駅1階新幹線南乗換口前。ここでしか購入できない商品を3つ紹介します。

© Disney

“ミッキーフェイス”と“東京ばな奈”の2つの形で焼きあげたふわふわ生地から、クリームがとろ〜りとろけだす『ミッキーマウス パンケーキサンド』の味は2種類。

ミッキーフェイスデザインは、キャラメル香るパンケーキに、刻んだローストアーモンド入りのキャラメルクリームをはさんだ“香ばしナッツのキャラメル味”。東京ばな奈デザインは、プレーンな優しさのパンケーキに、ゴロゴロチョコチップが楽しいバナナミルク香るクリームをはさんだ“チョコチップインのバナナミルク味”です。

ミッキーマウス パンケーキサンド「見ぃつけたっ」4個入1080円、6個入1382円、10個入2160円/© Disney

ミッキーのためにミニーだってケーキを焼いてあげたかも…!大切な人の大切な日をハッピーにしたくてケーキを焼いてあげる…そんな優しい気持ちがまるごとお菓子になっています。

2つの味を食べくらべてみるのもいいですね。

© Disney

『ミッキーマウス ショコラサンド』は、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作った“おいしいバナナミルクシェイク味のはみだしショコラ”が特徴。ラングドシャクッキーに、はみだすほど大きなリッチサイズのショコラをサンドしていて、口にいっぱいにミルキー感が広がります。

ミッキーマウス/ショコラサンド「見ぃつけたっ」12枚入1080円、24枚入2160円/© Disney

みんなを楽しませるのが大好きなミッキー。Happyがいっぱいあふれでて…ショコラもたっぷりはみだしちゃった! そんな遊び心が感じられるから、食べた後に思わず笑顔になってしまうかも?! 日持ちもして、枚数もたっぷりなので、会社や友達への手土産やちょっとしたおやつにもピッタリです。

© Disney. Based on the Winnie the Pooh works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

『くまのプーさん バームツリー』は、とろけるバターのコクに、はちみつ、ベリー、チョコバナナを練りこんで、スティックに巻きつけながら4層重ねに焼きあげた特別製法のバームクーヘン。ふだんは味わえない“バームクーヘンにまるごとかぶりつく幸せ”を、たっぷり体験できるよくばりハッピースイーツです。

くまのプーさん バームツリー「見ぃつけたっ」3本入896円、6本入1792円/© Disney. Based on the Winnie the Pooh works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

プーさんと仲間のピグレット、ティガーと個性豊かな3つの味が揃っています。はちみつだいすきプーさんのバームツリーは、ハッピーなはちみつ味。心優しいこぶたのピグレットは、苺&木苺が甘酸っぱいベリー味。やんちゃなトラのティガーは、元気なチョコバナナ味。ホームパーティーなどでみんなとシェアしたら盛り上がりそう。

3つそろったギフトボックスは、そのまま部屋に飾っておきたくなるようなおしゃれなブック仕立てのデザイン。食べたあとは小物ケースにしたり、使い方もいろいろ。

東京駅だから、会社帰りや帰省前にと何度も寄ってしまいそうな予感。誰にあげても喜ばれること間違いナシの限定スイーツです。

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

オープン日:2019年11月27日(水)

場所:JR東京駅 1階在来線改札内 新幹線南乗換口前(東京都千代田区丸の内1-9-1)

時間:6時30分〜22時 ※変更になる場合あり

休み:無休

TEL:0120-384-440(お客様窓口)

Text:うみのたかこ

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更、消費税率変更に伴う金額の改定などが発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。