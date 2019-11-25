バービーのポップアップストア、渋谷にオープン！ 可愛いオリジナルグッズも
デビュー60周年を迎えたバービーのポップアップストア「Barbie Girl Power」が、東京・渋谷のhotel koe tokyoで12月6日（金）から開催される。
【写真】ピンクが絶妙！バービーのタンブラー
今回のポップアップストアでは、バービーのオリジナルグッズのほか、本企画でのみ購入可能な人気イラストレーターSHOGO SEKINEによる「Barbie×hotel koe tokyo」限定パーカーなどを販売。
可愛いフォトスポットも登場する予定で、公式Instagramのフォロワー200万人越えを誇るバービーの人気を肌で感じられるイベントになりそうだ。
日程：12月6日（金）〜12月15日（日）
時間 ：11時00分〜20時00分
場所 ：hotel koe tokyo
【写真】ピンクが絶妙！バービーのタンブラー
■限定パーカーやトートバッグなど
今回のポップアップストアでは、バービーのオリジナルグッズのほか、本企画でのみ購入可能な人気イラストレーターSHOGO SEKINEによる「Barbie×hotel koe tokyo」限定パーカーなどを販売。
可愛いフォトスポットも登場する予定で、公式Instagramのフォロワー200万人越えを誇るバービーの人気を肌で感じられるイベントになりそうだ。
「Barbie Girl Power」開催概要
日程：12月6日（金）〜12月15日（日）
時間 ：11時00分〜20時00分
場所 ：hotel koe tokyo