¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÈ¯É½¡ª 2020Ç¯¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï
¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢11·î22Æü¤«¤é11·î24¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2019(Î¬¾Î¡§Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2019)¡×¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤È¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Ç½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¥Ð¥È¥ë¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥Ä¡×¤Î¥³¥ß¥³¥ó¸ÂÄê¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ß¥Ã¥Ä¸ø¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤ÎC.B.¥»¥Ö¥ë¥¹¥¡¼»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¸å¡¢¥»¥Ö¥ë¥¹¥¡¼»á¤«¤éÂçÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤¬2020Ç¯¤Ë¼ê³Ý¤±¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ï1966Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î·Á¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂÂè°ì´ü¡É¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬¥¢¡¼¥È¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¾×·â¤ÎÈ¯É½¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Î¥³¥ß¥³¥ó½ÐÅ¸¡£¡ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤È¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÎò»Ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·ºî´ØÏ¢¾ðÊó¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿ÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¥Ð¥È¥ë¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥Ä¡×¤Î¥³¥ß¥³¥ó¸ÂÄê¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥ß¥Ã¥Ä¸ø¼°¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤ÎC.B.¥»¥Ö¥ë¥¹¥¡¼»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î¸å¡¢¥»¥Ö¥ë¥¹¥¡¼»á¤«¤éÂçÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤¬2020Ç¯¤Ë¼ê³Ý¤±¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ï1966Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î·Á¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂÂè°ì´ü¡É¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤¬¥¢¡¼¥È¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¾×·â¤ÎÈ¯É½¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤Î¥³¥ß¥³¥ó½ÐÅ¸¡£¡ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°Êª¸ì¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤È¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤ÎÎò»Ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·ºî´ØÏ¢¾ðÊó¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿ÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹¤Ï¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¡£