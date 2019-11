¡ÚÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡ÛÊÄËë¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¹ë²ÚÍèÆü¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª

今年で4回目となり、11月22日(金)から開催された東京コミックコンベンション2019(東京コミコン2019)が閉幕しました。本日24日(金)に行われたクロージングイベントには、豪華来日ゲストが最終日にして勢揃い!

まず、この3日間、新作ドラマ『V-Wars(原題)』の帽子をかぶっていた、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のデイモン役でお馴染みイアン・サマーホルダーが登場。「Thank you Tokyo! I Love you! Thank you.Thank you.Thank you. 近いうちにまた会いましょう!」

二人目は、『CHUCK/チャック』『シャザム!』のザッカリー・リーヴァイ。「日本は世界で大好きな国の一つです。呼んでくれてありがとうございます。近いうちにまた会うのを楽しみにしています。アリガトウ。アリガトウ。ドウモ、アリガトウ」

来年も来てくれるのだろうか? オープニングイベント同様にダニエル・ローガンは「トウキョウコミコン、マタライネン! アリガトウ。アリガトウ。アリガトウゴザイマス!」と、日本語で挨拶した。

『ハリー・ポッター』シリーズのロン役でお馴染み、Appel TV+の新作ドラマ『Servant(原題)』の配信も控えるルパート・グリント。「ありがとうございます、東京! 素晴らしい時間を過ごすことができました。また来るのが待ちきれないです。アリガトウ」

5人目に登壇したのは、一度は来日キャンセルとなったものの、来てくれた英国俳優オーランド・ブルーム。「ミンナ、ダイスキ! アリガトウゴザイマス、ジャパン! 素晴らしい時間を過ごすことができました。またお会いするのを楽しみにしています。アリガトウゴザイマス」

続いては、『アベンジャーズ』シリーズのハルク役のマーク・ラファロ。「コンニチハ! ドウモアリガトウ! ファンのみなさんと素敵な一時を過ごすことができ、本当に素晴らしい時間でした。アメリカは恐ろしいので、日本に引っ越したいと思っています(笑)」

コミコンのために来日したジュード・ロウは、「本当にこの3日間、素晴らしい時間を過ごすことができて、みなさんは本当に熱心でありがとうございました。また近いうちに会いましょう!」とコメントした。

そして、オープニングセレモニー同様にトリを務めるのは、クリス・ヘムズワース。「みなさん、こんにちは! みんなの繰り返しになってしまうけど、ありがとうございます。本当に素晴らしい時間を過ごすことができましたし、みなさんがあたたかく迎えてくれたので本当に嬉しかったです」

また、このクロージングイベントで、第5回目となる東京コミコンが来年も開催されることが発表された。

オープニングセレモニーでは登場しなかったオーランド・ブルームとマーク・ラファロの二人も姿を見せ、今年の(最強)豪華来日ゲストが集結し、大歓声の中、東京コミコン2019は幕を閉じた。

