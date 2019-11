千葉・幕張メッセにて3日間にわたり開催された「東京コミコン2019」が閉幕。クロージングセレモニーにオーランド・ブルーム、ジュード・ロウ、クリス・ヘムズワースらが出席した。

オーランド・ブルーム、ジュード・ロウ、クリス・ヘムズワース、ルパート・グリント、ザッカリー・リーヴァイ、マーク・ラファロ、イアン・サマーホルダー、ダニエル・ローガンら来日ゲストが勢ぞろい。

イアン・サマーホルダーは「thank you!! TOKYO!! thank you!! thank you!! thank you!! 近いうちにまた会いましょう!」、ザッカリー・リーヴァイは「日本は世界でも一番好きな国の一つです!招いてくれてありがとう!」。

ダニエル・ローガンは「(日本語で)東京コミコン、また来年!アリガトウ!アリガトウ!アリガトウゴザイマス!」、ルパート・グリントは「東京の皆さん、ありがとうございます。素晴らしい時間を過ごすことができました!」とコメント。

続けて、オーランド・ブルームは「(日本語で)みんな大好き!アリガトウゴザイマス!素晴らしい時間を過ごすことができました。またお会いできるのを楽しみにしています!」、マーク・ラファロは「(日本語で)コンニチハ!どうもアリガトウ!本当に素晴らしい時間を過ごすことができた、ファンのみんなとね!日本に移り住みたいぐらいだよ!」。

ジュード・ロウは「この3日間素晴らしい時間を過ごすことができた。みんな熱心だね!また近いうちに会いましょう!」、クリス・ヘムズワースは「ありがとう!みんなと同じだけど、本当に素晴らしい時間を過ごすことができた。親切に迎え入れてくれて本当に嬉しかった。心から喜んでいるよ!」と来日ゲストそれぞれが挨拶し、会場を大いに沸かせた。

東京コミコン2019公式サイト:https://tokyocomiccon.jp/

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド