¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¿Æ»Ò¤ÇÄ©¤à¥«¥ì¡¼ºî¤ê¡ª»Ò¶¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Â¿·¤ÊÄ´Íý¤Ë¶ÄÅ·¨¡ ¡ÈÃÂÀ¸Æü¡É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢»þ¡¹¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÊÉ®¼Ô¤È¡¢8ºÐ¤ÎÌ¼¤È5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¡ªº£²ó¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç1¿Í³Ú¤·¤àÉ×¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ä¡Ä¤É¤ó¤ÊÈëÌ©¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±£¤µ¤ì¤¿¾®¥Í¥¿¤ËÉ®¼Ô¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¥«¥ì¡¼ºî¤ê
º£²ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÁ¸±¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²óÉü¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò²óÉü¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡É¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ç¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤È¡¢HP¤¬²óÉü¤·¤¿¤ê¾õÂÖ°Û¾ï¤¬¼£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È¤ÎËÁ¸±¤Ë¤Ï¿¼¤¤½ý¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏÌ¤¤À¤ËÂ°À¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤Áê¼ê¤ÈÀµÌÌ¤«¤é²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê·ãÆ®¤ÇÉÎ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤òÌþ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤Ë¶Ð¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª
»Ò¤É¤âÅª¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¤Ê¿©ºà¡Ä¡Ä¡©
¤Þ¤º¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¿©ºà¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¤³¤ìÆþ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÂç¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤âÅª¤Ë¤ÏÌäÂêÌµ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½é¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´ÌµÍÅêÆþ¤¬·èÄê¡£¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ê¤ó¤´°ìÂò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤í¤¤¤íº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼ºî¤ê¡ª
¼¡¤ËÌ£¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¤¤Î¤ß¤òÁª¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤·¤¿¤±¤ì¤Ð´Å¤¤¤¤Î¤ß¤ò¡¢¿É¤¯¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¿É¤¤¤¤Î¤ß¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¡£²æ¤¬»Ò¤Ï¡Ö´Å¤¤¥«¥ì¡¼¡×=¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤¤Î¤ß¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¼¤Þ¤»¡£¾å¼ê¤Ëº®¤¼¤ì¤Ð¥¥é¥¥é¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥é¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤¬È¯À¸¡£¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£Ì¼¤¬º®¤¼¤ì¤ÐÂ©»Ò¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡ª¡×¡Ö¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÁû¤¬¤·¤¤¥Ã¡ª
¾å¼ê¤Ë½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¢ö
¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
¾å¤ËÀ±¤¬3¤Ä¡Ä¡ÄºÇ¹â¥é¥ó¥¯¥²¥Ã¥È¡ª
¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¡È¥¦¥Ã¥Þ¡É¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤¿¸åÆü¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥Û¥ß¥ëµé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»°¥ÄÀ±¥·¥§¥Õ¤ÎÌ£¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Î¥«¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·¡Öºî¤í¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡ª¡×
¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Þ¥Þ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°¤Õ¤¶¤±¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥º¤¤¥«¥ì¡¼¤Ï¡Ö¥É¥¬¡¼¥¹µé¡×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥Ø¥É¥í¤¸¤ã¤ó¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Ï°¤Õ¤¶¤±¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ï¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢É×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¶¤Èº®¤¼¤º¤Ë¥³¥²µ¤Ì£¤Ç¡¢²Ð¤òµ¯¤³¤µ¤º¤È¤í²Ð¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À±1¤Ä¡Ä¡Ä¥É¥¬¡¼¥¹µé¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ì¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡©
¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥¬¡¼¥¹µé¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡££È£Ð¤â¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤·¤«²óÉü¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¾õÂÖ°Û¾ï¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ëºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï´ÊÃ±¡ª
¤½¤³¤½¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤È¡¢À±2¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥½¡¼¥Ê¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤è¤ê¤â¥ì¥¢¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼ºî¤ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉ×¤¬ºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡Ä¡ª
¤ó¡©¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ä¡£
¡Ö¤¢¡ª¥í¥¦¥½¥¯¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¤µ¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤Î´Ñ»¡ÎÏ¡£°ã¤¤¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¿©¤Ù¤ë¤Ö¤ó¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¡ÉÃÂÀ¸Æü¡É¤Ëºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¾®¥Í¥¿¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¡½¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼²£¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ä¡Ä°Æ³°¡¢¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©
¤³¤³¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþÎÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª¤¿¤Àº£²ó¤Î¿Æ»Ò¥×¥ì¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¤à¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¾®¥Í¥¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
¿Æ¤È»Ò¡¢ºî¤ë¥«¥ì¡¼¤Î³Êº¹¤¬À¨¤¤·ï
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¿Æ»Ò¤Ç¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ËÌ´Ãæ¡£Êì¤Îºî¤ë¥«¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡ª
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤È¿É¸ý¥«¥ì¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÆÈÆÃ¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©
¥Ç¥«¤¹¤®¤ëÄ¹¥Í¥®¤ò¹ë²÷¤ËÅêÆþ¤·¡¢»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¡Ä¡Ä¥¯¥»¤¬À¨¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª
¤à¤·¤íËèÆü¡Ö¥Í¥®¿É¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ä¡Ä¤ÈÊì¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤¤¡£¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤â¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¥¦¥Ã¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤¤Ê¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¿Æ¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ1¿Í¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡²ó¤Ø¡Ä¡ÄÎ¹¤ÏÂ³¤¯¥Ã¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¿Æ»Ò¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡ÖÁð¥Ý¥±°¦¤Î°äÅÁ¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Îµ÷Î¥´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/18/125799.html
¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¡Ø¶â¡¦¶ä¡Ù¤«¤éÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿9¤Ä¤Î¿Ê²½¨¡Éüµ¢Àª¤Ë¤³¤½Í·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡ª
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/21/125849.html
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¾®¥Í¥¿13Áª¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/22/125878.html
¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¸ò´¹¡×¤Ç¤ï¤é¤·¤Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¨¡LV.6¤Î¥Û¥·¥¬¥ê¥¹¤«¤é´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¡ª
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/23/125904.html
ÊÌ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç1¿Í³Ú¤·¤àÉ×¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥«¥ì¡¼¤Î¥Ò¥ß¥Ä¡×¤òÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ä¡Ä¤É¤ó¤ÊÈëÌ©¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±£¤µ¤ì¤¿¾®¥Í¥¿¤ËÉ®¼Ô¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¿´¤Ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¥«¥ì¡¼ºî¤ê
º£²ó¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÁ¸±¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²óÉü¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò²óÉü¤¹¤ë¼êÃÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡É¥¥ã¥ó¥×¡É¤Ç¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤È¡¢HP¤¬²óÉü¤·¤¿¤ê¾õÂÖ°Û¾ï¤¬¼£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤È¤ÎËÁ¸±¤Ë¤Ï¿¼¤¤½ý¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÏÌ¤¤À¤ËÂ°À¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤Áê¼ê¤ÈÀµÌÌ¤«¤é²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê·ãÆ®¤ÇÉÎ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤òÌþ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤Ë¶Ð¤·¤ß¤Þ¤¹¡ª
»Ò¤É¤âÅª¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥É¤Ê¿©ºà¡Ä¡Ä¡©
¤Þ¤º¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¿©ºà¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¤Ë¤³¤ìÆþ¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÂç¿ÍÅª¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿©ºà¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤âÅª¤Ë¤ÏÌäÂêÌµ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½é¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î´ÌµÍÅêÆþ¤¬·èÄê¡£¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ê¤ó¤´°ìÂò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤í¤¤¤íº®¤¼¹þ¤ó¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¡¼ºî¤ê¡ª
¼¡¤ËÌ£¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¤¤Î¤ß¤òÁª¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤·¤¿¤±¤ì¤Ð´Å¤¤¤¤Î¤ß¤ò¡¢¿É¤¯¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¿É¤¤¤¤Î¤ß¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¡£²æ¤¬»Ò¤Ï¡Ö´Å¤¤¥«¥ì¡¼¡×=¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤¤Î¤ß¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¼¤Þ¤»¡£¾å¼ê¤Ëº®¤¼¤ì¤Ð¥¥é¥¥é¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¥é¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤¬È¯À¸¡£¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£Ì¼¤¬º®¤¼¤ì¤ÐÂ©»Ò¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡ª¡×¡Ö¤³¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÁû¤¬¤·¤¤¥Ã¡ª
¾å¼ê¤Ë½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡Á¢ö
¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
¾å¤ËÀ±¤¬3¤Ä¡Ä¡ÄºÇ¹â¥é¥ó¥¯¥²¥Ã¥È¡ª
¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¡È¥¦¥Ã¥Þ¡É¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤¿¸åÆü¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥Û¥ß¥ëµé¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»°¥ÄÀ±¥·¥§¥Õ¤ÎÌ£¤Ç¤¹¤Í¡ª¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Î¥«¥ì¡¼¡£¤·¤«¤·¡Öºî¤í¤¦¤è¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â´è¤Ê¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë·ù¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡ª¡×
¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Þ¥Þ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°¤Õ¤¶¤±¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥º¤¤¥«¥ì¡¼¤Ï¡Ö¥É¥¬¡¼¥¹µé¡×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¥Ø¥É¥í¤¸¤ã¤ó¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤Ï°¤Õ¤¶¤±¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ï¿Æ»Ò¤Î¿®Íê´Ø·¸°Ý»ý¤Î¤¿¤á¡¢É×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¶¤Èº®¤¼¤º¤Ë¥³¥²µ¤Ì£¤Ç¡¢²Ð¤òµ¯¤³¤µ¤º¤È¤í²Ð¤Ç¥«¥ì¡¼¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¡¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À±1¤Ä¡Ä¡Ä¥É¥¬¡¼¥¹µé¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ì¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡©
¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥¬¡¼¥¹µé¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡££È£Ð¤â¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤·¤«²óÉü¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¾õÂÖ°Û¾ï¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ëºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï´ÊÃ±¡ª
¤½¤³¤½¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¤È¡¢À±2¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥½¡¼¥Ê¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤è¤ê¤â¥ì¥¢¤Ê¥«¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿
¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥«¥ì¡¼ºî¤ê¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉ×¤¬ºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä¡Ä¡ª
¤ó¡©¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ä¡£
¡Ö¤¢¡ª¥í¥¦¥½¥¯¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¤µ¤¹¤¬»Ò¤É¤â¤Î´Ñ»¡ÎÏ¡£°ã¤¤¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤Î¥«¥ì¡¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¿©¤Ù¤ë¤Ö¤ó¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¡ÉÃÂÀ¸Æü¡É¤Ëºî¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¤³¤¦¤¤¤¦¾®¥Í¥¿¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ö¥é¥Ã¥·¡½¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼²£¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ä¡Ä°Æ³°¡¢¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©
¤³¤³¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþÎÏ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª¤¿¤Àº£²ó¤Î¿Æ»Ò¥×¥ì¥¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤ÏÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï¤à¤¯¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¾®¥Í¥¿¤Ç¤¹¤Í¡ª
¿Æ¤È»Ò¡¢ºî¤ë¥«¥ì¡¼¤Î³Êº¹¤¬À¨¤¤·ï
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¿Æ»Ò¤Ç¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ËÌ´Ãæ¡£Êì¤Îºî¤ë¥«¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡ª
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤È¿É¸ý¥«¥ì¡¼¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«ÆÈÆÃ¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡©
¥Ç¥«¤¹¤®¤ëÄ¹¥Í¥®¤ò¹ë²÷¤ËÅêÆþ¤·¡¢»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¡Ä¡Ä¥¯¥»¤¬À¨¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª
¤à¤·¤íËèÆü¡Ö¥Í¥®¿É¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤»¤Ë¡Ä¡Ä¤ÈÊì¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤¤¡£¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤â¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¥¦¥Ã¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤ó¤¤Ê¥«¥ì¡¼ºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÌ¼¤ÈÂ©»Ò¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¿Æ¸µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ1¿Í¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡²ó¤Ø¡Ä¡ÄÎ¹¤ÏÂ³¤¯¥Ã¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¿Æ»Ò¤Ç¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡ÖÁð¥Ý¥±°¦¤Î°äÅÁ¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Îµ÷Î¥´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/18/125799.html
¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¡Ø¶â¡¦¶ä¡Ù¤«¤éÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿9¤Ä¤Î¿Ê²½¨¡Éüµ¢Àª¤Ë¤³¤½Í·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡ª
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/21/125849.html
¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¾®¥Í¥¿13Áª¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/22/125878.html
¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó ¥½¡¼¥É¡¦¥·¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥«¥ë¸ò´¹¡×¤Ç¤ï¤é¤·¤Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¨¡LV.6¤Î¥Û¥·¥¬¥ê¥¹¤«¤é´ñÀ×¤¬µ¯¤³¤ë¡ª
https://www.inside-games.jp/article/2019/11/23/125904.html