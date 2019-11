■冬らしい写真から巨大絵馬まで!

■本展でしか手に入らないオリジナルグッズも

【「ねこ休み展 in 横浜みなとみらい」概要】

ねこの合同写真展&物販展「ねこ休み展 in 横浜みなとみらい」が、12月18日(水)より横浜・MARK IS みなとみらいで開催される。展示作品数が400点以上に上る本展では、冬らしい猫の表情を捉えた傑作写真集のほか、来場自らが願いを書ける巨大絵馬(スター猫のまっぷーちん)、生命をテーマにした初の大型立体オブジェ、さらにはクリスマスや新年をイメージした作品群を展示予定。中でも、猫の抜け毛を使ったアート作品が人気のクリエイター、rojimanが「令和」文字を額装した作品は必見。菅義偉官房長官によるあの名シーンを可愛い猫で再現(!?)している。また、御守り型キーホルダーやミニトートーバック、シュシュなど、可愛い猫をあしらったオリジナルグッズが数量限定で販売。さらには、本展でしか購入できないオリジナルカレンダーや、令和2年の幕開けを記念した福袋も販売決定。まさに猫好きにはたまらないイベントとなっている。日程:12月18日(水)〜2020年1月19日(日)時間: 11時〜20時(最終入場19時45分)※2020年1月1日(水)は休館場所: MARK IS みなとみらい 5F特設会場