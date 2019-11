ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゴチャつくバッグの整理整頓にうれしい、ディズニーデザインの「容量を変えられるバッグインバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「容量を変えられるバッグインバッグ」

© Disney

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:3,045円(税込)

サイズ:約25×16.5×8(奥行)cm(ファスナー開閉時の奥行:15cm)

持ち手:20cm

販売店舗:ベルメゾンディズニーファンタジーショップ

毎日使う定番アイテムをきちんと小分け収納できるバッグインバッグ。

単体使いすれば、近所へのお出かけにも活躍します!

中は充実のポケットで仕分けしやすく、持ち手付きでバッグごとの移し替えもラクラク☆

両サイドファスナーを開ければさらたっぷりと収納できます。

デザインは「ミッキーマウス」と「くまのプーさん」の2種類。

ミッキーマウス

© Disney

グレー×赤の配色使いがオシャレな「ミッキーマウス」のバッグインバッグ。

表面には、「ミッキー」の横顔が大きくデザインされています。

© Disney

裏面のポケットの上には「ミニーマウス」の姿も。

表と裏、どちらの面も可愛さ満点です☆

くまのプーさん

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

イメージカラーのイエローを基調とした「くまのプーさん」のバッグインバッグ。

クラシカルなタッチで描かれた「プーさん」が愛くるしいですね!

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

裏面のポケットの上にはお友達の「ピグレット」の姿が。

ひょっこりと顔を覗かせる「ピグレット」に癒されること間違いなし☆

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

外側、内側ともにたくさんのポケット付きで収納力抜群!

外側には、オープンポケットが1つ、ファスナー蛇腹ポケットが1つ、カードポケットが1つ、内側にはメッシュファスナーポケットが1つ、オープンポケットが2つ、ペットボトル(250ml)用ポケットが付いています。

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

お財布やスマートフォンはもちろん、ペットボトルや化粧品まで、毎日使う定番アイテムをきちんと小分けして収納できます。

定番アイテムをひとまとめにしておくことで、バッグの中身の詰め替えもスムーズにできますね。

ゴチャつくバッグの整理整頓にうれしい、ディズニーデザインの「容量を変えられるバッグインバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾンディズニーファンタジーショップで販売中です!

