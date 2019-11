「Glee」「アメリカン・ホラー・ストーリー」などのライアン・マーフィーが手掛ける人気テレビシリーズ「アメリカン・クライム・ストーリー」の第3シーズンで、『トゥモロー・ワールド』『ジェミニマン』のクライヴ・オーウェンがビル・クリントン元米大統領にふんすることが決定した。Deadlineほか複数メディアが報じている。

アメリカのケーブルチャンネル、Fxのもと手掛けられる同シリーズの第3弾のタイトルは「インピーチメント:アメリカン・クライム・ストーリー(原題) / Impeachment: American Crime Story」に決定。2000年に出版されたジェフリー・トービンの著書「A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President」を基に、サラ・バージェスが脚色を担当。クリントン元米大統領とモニカ・ルインスキーのスキャンダルに焦点を当てた物語で、製作にはマーフィー以外に、ルインスキーも名を連ねている。

その他キャストは、ルインスキー役に映画『ブックスマート(原題)/ Booksmart』で注目を浴びたビーニー・フェルドスタイン。マーフィー作品の常連女優であるサラ・ポールソンがリンダ・トリップ、「マスターズ・オブ・セックス」のアナリー・アシュフォードがポーラ・ジョーンズを演じる。

撮影は来年2月に開始し、来年9月27日から放送予定。 (細木信宏/Nobuhiro Hosoki)