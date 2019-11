日本への秘めた愛を語る！『ヴァンパイア・ダイアリーズ』イアン・サマーホルダー直撃インタビュー

日本でも大ヒットしたドラマ、『LOST』のブーン・カーライル役や『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のデイモン・サルバトーレ役で知られるイアン・サマーホルダー。11月22日(金)から24日(日)までの3日間、幕張メッセで開催されている東京コミックコンベンション2019(東京コミコン2019)の豪華ゲストの一人として来日中の彼を直撃! 8年越しでついに果たせた来日に込めた思いや、新作ドラマへの意気込み、動物に対する愛情について語ってもらった。

――これが初めての来日ですか?

そうだよ。前にも成田空港に降りたことはあるけど、正式な来日はこれが初めてなんだ。日本にはずっと来たいと思っていたのに、なかなか実現しなくてね。

実は、以前『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のプロモーションで(エレナ役の)ニーナ(・ドブレフ)と一緒に来日するはずだったんだ。でもその直前に東日本大震災が起きてしまって...。被害に遭われた人たちのことを思うととてもいたたまれない気持ちになったし、自分たちが行けなくなったことも申し訳なく思っていた。だから、今回ようやく来ることができて本当に嬉しいんだ。今度はぜひ家族も連れてきたいね。

――東京コミコンのオープニングセレモニーで、ファンに向けて「みんなからもらった愛情のお返しがしたい」とおっしゃっていましたね。日本のファンの方と実際にお会いになってみていかがですか?

一言で言うと、「オー・マイ・ゴッド!」だね。みんなすごく親切で、信じられないくらい優しくて、温かく迎えてくれたんだ。ただただ、感激しているよ。

――来月5日にNetflixで配信されるあなた主演の新作ドラマ『V-Wars(原題)』は、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のように吸血鬼が出てくる作品ですが、今回のあなたは普通の人間の医師役なんですよね。予告編を拝見しましたが面白そうですね。

気に入ってくれてありがとう。あの作品には僕自身、およそ16カ月もの時間をかけたし全員が精力を注いだから、配信されたらぜひ見てほしい。もしも気に入らなくても、とりあえず再生したままにしておいてもらえると嬉しいよ(笑) 多くの人に楽しんでもらって、次のシーズンへと続けていきたいね。そういう風に何シーズンも続いていく世界的な作品になれば、日本で撮影ができたり日本人のキャラクターも出せるかもしれない。『V-Wars』には日本の要素を取り込みたいと考えているんだ。



――予告編の中にあなたがヴァンパイアに襲われているかのようなシーンがありましたが、本作でも結局あなたはヴァンパイアになるのでしょうか?

(笑) それはどうかな。この作品で僕が気に入っているのは、自分の役が普通の善人であることなんだ。少し前までデイモンを長年演じていたからね。デイモンは楽しくてセクシーで、意地悪で皮肉っぽいところがあるヴァンパイアだったけど、今回演じるルーサー・スワン博士は、素晴らしい父親であり素晴らしい夫であり、優れた科学者でもある。それこそが彼のスーパーパワーなんだ。僕にとっては、そういう風に人間として優れた人物こそがスーパーヒーローなんだよ。

iansomerhalder(@iansomerhalder)がシェアした投稿 - 2018年 8月月15日午後12時24分PDT



ただ、視聴者が見たいのは、ありふれたヒーローではなくて並外れたヒーローだよね。だから、彼の役柄に変化を加えて、ポストプロダクションに11カ月もの長い時間をかけたし、大勢が協力して膨大な労力を費やしてきたんだ。そんな作品をついにみんなに見てもらえるのが楽しみだよ。

――ところであなたは犬や猫、馬を飼われていてInstagramに彼らと過ごしている様子を時折投稿されていますよね。最近のエピソードを教えてもらえますか? ここ2カ月ばかり彼らに関する投稿を目にしていないのですが、みんなお元気ですか?

元気だよ。(携帯で、愛犬たちと戯れるInstagram画像を見せて)これは見た? 朝、僕の上に犬たちが乗っかってきた時の画像なんだけど、僕に覆いかぶさっている犬の大きさを見てよ。すごく大きいだろう? 思わず撮らずにはいられなかったんだ。

iansomerhalder(@iansomerhalder)がシェアした投稿 - 2019年 9月月28日午前8時57分PDT





動物は本当に魅力的だよ。土曜日の早朝に目が覚めて、赤ん坊がまだ眠っている時は、納屋に行って犬と一緒に過ごした後、馬の様子を確かめてから、その背中に乗って散歩に出かけて、太平洋から上る朝日を浴びるんだ。最高だよ。動物のいない生活は想像できないね。彼らからはとても多くのものを与えてもらっているんだ。...東京の人たちは動物を飼っているのかな?

――そういう人もいますよ。私の家にも猫が一匹います。

そうなんだね。その子の名前は?

――春花(はるか)です。

いい名前だね。猫は素晴らしいよ。たとえ不細工と思われるような顔でも、どの子も完璧なんだ。

――本当にそうですね。では最後に、日本のファンへメッセージをいただけますか?

ずっと長い間、日本に来てファンに会いたいと思っていたんだ。以前からSNSなどを通してみんなから多くの愛をもらっていたけど、今回実際に訪れて直接触れ合ってみて、期待していた以上に素晴らしくて感激しているよ。本当に感謝しているんだ。もっと多くの時間をみんなと過ごしたいから、ぜひ会いに来てほしいな。

そんなイアンから動画メッセージも!

iansomerhalder(@iansomerhalder)がシェアした投稿 - 2019年11月月21日午後8時10分PST



(扉に貼られた自分の名前を指さして)...こいつ誰だ? やあ、東京のみんな、元気かい? この週末、金曜から日曜までの3日間、東京コミコンに来ているんだ。僕のほかにもいろんなゲスト、紳士たちが来ているから、ぜひ会いに来てほしい。みんなに会えるのが待ちきれないよ。

<東京コミックコンベンション2019(東京コミコン2019)>

【主催】株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

【日時】2019年11月22日(金)〜11月24日(日)

※11月23日(土)10:00〜20:00

※11月24日(日)10:00〜18:00

【場所】幕張メッセ 国際展示場 9・10・11ホール

【公式サイト】 https://tokyocomiccon.jp/

