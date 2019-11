リリース情報

作りたて生 タピオカ 専門台湾スイーツカフェ“台湾甜商店(タイワンテンショウテン)”にて、DEAN FUJIOKAとのコラボレーションが11月25日から12月25日までの期間限定で実施される。■DEAN FUJIOKA監修ドリンク“ディーンタピオカ”登場!12月11日にリリースされるDEAN FUJIOKAの新作EP『Shelly』の収録楽曲をイメージした2種類のドリンクが登場。どちらのドリンクも、環境に配慮し紙ストローで提供されるなど、DEAN FUJIOKAのこだわりを随所に詰め込んだ特別な限定ドリンクとなっている。◇ディーンタピオカ「鴛鴦奶茶(オシドリミルクティー)」<ミルクティーと珈琲をブレンドした新感覚ドリンク>DEAN FUJIOKAが中華圏で愛飲していた鴛鴦奶茶を日本にも広めたいという思いから誕生したこのドリンク。仲良しの「鴛鴦(おしどり)」のように、珈琲と紅茶のハーモニーが素晴らしいことが由来となっていると言われている。「Shelly」は運命の女神を意味し、ミルクティーに珈琲のほろ苦さが程よく混ざり合った大人な味わいは、喜び、怒り、哀しみ、楽しみ、様々な感情を操る運命の女神のイメージにぴっり。そんな鴛鴦奶茶をベースに台湾甜商店らしさをプラスして、ナッツクランチをのせたホイップとチョコソースで仕上げた。◇ディーンタピオカ「蝶豆花茶(バタフライピー)」<「謎」をテーマとして開発されたミステリアスドリンク>いちごゼリーを入れた蜂蜜レモンソーダに、バタフライピーで魔法をかけた魅惑のドリンク。青い蝶々が舞う姿を彷彿とさせる、色の移り変わりも楽しめる。収録楽曲「Searching For The Ghost」で描かれるミステリアスで謎めいた世界観を表現しており、惹きこまれる妖しげな美しさは、まさにDEAN FUJIOKAがかける魔法のよう。■コラボの経緯自身も出演する大ヒット公開中の映画『記憶にございません!』のプロモーション稼働の際に出演したフジテレビ系 『ホンマでっか!?TV』で、「ディーンタピオカ」という発言をしたところ、ネットで大反響。さらに映画の舞台挨拶でも主演の中井貴一に「ディーンタピオカ」と挨拶をするよう勧められ、監督の三谷幸喜とは「本当に実現したら飲んでくださいね!」という約束をしていたところ、今回のコラボの話があり、本場台湾のタピオカを提供している台湾甜商店とDEAN FUJIOKAのコラボドリンク開発に至った。■DEAN FUJIOKAが台湾甜商店をジャック!?期間中は、全商品にDEAN FUJIOKAの新作EP『Shelly』ジャケットがデザインされたステッカー、もしくはシーラーを貼り付け。この機会だけの特別な仕様をお見逃しなく!■抽選で1ヵ月通い放題の招待券プレゼントも!「#ディーンタピオカ」「#Shelly」のハッシュタグをつけて、ディーンタピオカの写真をインスタグラムへ投稿すると、抽選で1名に、なんと台湾甜商店1ヵ月間通い放題の招待券をプレゼント![応募方法]1. 台湾甜商店公式Instagramアカウント(@taiwan_ten)をフォローする2. 「#ディーンタピオカ」「#Shelly」のハッシュタグをつけて写真を投稿するだけでエントリー完了!応募期間:2019年11月25日(月)〜12月25日(水)当選発表:ご当選の方には、台湾甜商店公式Instagramアカウント(@taiwan_ten)から、ダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。2019.10.07 ON SALEDIGITAL SINGLE「Shelly」フジテレビ『シャーロック』毎週月曜 21:00〜21:54[出演者]ディーン・フジオカ岩田剛典佐々木蔵之介ほか[スタッフ]原作:アーサー・コナン・ドイル『シャーロック・ホームズ』シリーズ脚本:井上由美子(『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』『白い巨塔』)音楽:菅野祐悟主題歌:DEAN FUJIOKA「Shelly」(A-Sketch)プロデュース:太田 大(『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』『レ・ミゼラブル 終わりなき旅路』)演出:西谷 弘(『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』『刑事ゆがみ』)制作・著作:フジテレビ台湾甜商店 OFFICIAL WEBSITEhttp://taiwan-ten.com/「Shelly」特設サイトhttp://www.deanfujioka.net/shelly/「Shelly」配信URLhttps://DEAN-FUJIOKA.lnk.to/Shelly20191007ドラマ『シャーロック』番組サイトhttps://www.fujitv.co.jp/sherlock/DEAN FUJIOKA OFFICIAL WEBSITEhttp://www.deanfujioka.net/