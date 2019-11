■名曲が心を鷲掴み!

■クライマックスは感動必至

【「イッツ・クリスマスタイム!」概要】

クリスマスソングが街に流れはじめ、ロマンティックな気分に浸れる季節がやって来ました。11月8日(金)から12月25日(水)までの48日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」が開催中の東京ディズニーシーでは、クリスマスの名曲にのせて、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちやシンガー、ダンサーが華麗に歌い踊るレビューショー「イッツ・クリスマスタイム!」を実施。名曲の数々に心も踊る! サンタクロースも降臨する感動のショーの様子をお届けします。(取材・文・写真=成田おり枝)「イッツ・クリスマスタイム!」は、クリスマスの祝祭ムードに包まれるメディテレーニアンハーバーで公演。男女ペアのシンガーが登場し、フランク・シナトラの「We Wish You The Merriest」やマライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」、クリスマスソングの定番「Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow」など誰もが聴いたことのある名曲を歌い上げ、冒頭から観客の心を鷲づかみ!うっとりとするような世界へと誘います。続いてタップダンサーが現れ「赤鼻のトナカイ」を、「ジングルベル」ではラインダンサーが足を上げてラインダンスを披露します。もちろん、ミッキーや仲間たちのダンスも圧巻です。ホワイトのゴージャスなコートに身を包んだミッキーとミニーも「みんなで楽しいクリスマスを!」と息ぴったりにダンス。クラリスは大人っぽいダンスでチップとデールだけでなく私たちも魅了し、グーフィーとマックスの親子はクールにタップダンス。舞い散る雪もショーを華やか彩る中、お茶目な表情を見せてくれるのがプルートで、ミッキーからクリスマスプレゼントをもらってはしゃぐプルートは、思わずこちらも笑顔になれるかわいさです。またクライマックスでは、ミッキーたちが手話の振り付けと共にダンス。会場には大きな愛に包まれたような一体感が生まれ、涙する人の姿も。大人数でのラインダンスも心震える瞬間で、感動必至のプログラムとなっています。極めつけとして盛大なパイロが打ちあがり、船に乗ってサンタクロースが降臨。ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルーと一緒に大きく手を振るなど、見どころ満載の「イッツ・クリスマスタイム!」。特別な時間をぜひ堪能してみましょう。そしてこの時期、パーク内の装飾もトキメクものばかり。アメリカンウォーターフロントのS.S.コロンビア号の前には、今年も高さ約15メートルの巨大なクリスマスツリーがお目見え。ピンクのリボンで飾られたダッフィーのクリスマスツリー、ダッフィーの雪だるまもお見逃しなく。フォトスポットとしても、クリスマス気分を大いに盛り上げてくれます。公演場所:メディテレーニアンハーバー公演時間:約25分(1日2〜3回/日中) 出演者数:約120人