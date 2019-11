■DAOKOたちが会場を盛り上げる!

■USJの年間イベントを1日に凝縮

■新年の幕開けは豪華な演出とともに

【「ユニバーサル・カウントダウン・パーティ 2020」】

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下、USJ)で、12月31日(火)19時から2020年1月1日(水)2時まで行うスペシャル・イベント「ユニバーサル・カウントダウン・パーティ 2020」の詳細が発表され、DAOKOら出演アーティストなどが明らかになった。本イベントでは、「一夜限りのシーズン・イベント」、「スペシャル・ライブ」、「カウントダウン・モーメント」の3つのメインイベントを用意。毎年ゲストを盛り上げてきた「スペシャル・ライブ」には、DAOKOが初参戦。パイロ(直立型花火)とコラボレーションしたスペシャルなパフォーマンスで会場を盛り上げる予定だ。また、中川翔子が昨年に続き再登場。さらには、アジアNo.1DJとして世界中から注目を集めるKSUKEも興奮を届ける。それから、昨年登場し、人気を呼んだ「一夜限りのシーズン・イベント」では、USJの1年を1日で丸ごと楽しめる特別演出を実施。春の「ワールド・ストリート・フェスティバル」からは「セサミストリー・ボリウッド」のスペシャルバージョン、夏の「エクストラ・クール・サマー」からは、「ミニオン・クール・ファッション・ショー」が登場。加えて、伝説のライブショー「ワンピース・プレミアショー」も復活する。また、秋の「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」もカウントダウンに! 三代目 J SOUL BROTHERSの楽曲「Rat―tat―tat」で踊る「ゾンビ・デ・ダンス」には、ヴァンパイアやフランケンシュタインなどのモンスターたちも参戦する。もちろん「ユニバーサル・クリスタル・クリスマス」を堪能することができ、「ユニバーサル・クリスタル・ツリー」とダンサーたちによる特別コラボレーション・ショーが行われる。そして、1年を締めくくる恒例の大人気イベント「カウントダウン・モーメント」は、さらに豪華に。過去最多の約3900発の色鮮やかなパイロ(直立型花火)が夜空一面に打ちあがり、大興奮のなか新年を迎えることができる。さらには、豪華アーティストたちがステージ上に一堂に会する中、キャラクターたちも登場し、新しい年の幕開けとともに、ニューイヤーの興奮をさらなる高みへと盛り上げる。日時:12月31日(火)19時00分〜2020年1月1日(水)2時00分HARRY POTTER characters,names and related indicia are(C)&TM Warner Bros.Entertainment Inc.Harry Potter Publishing Rights(C)JKR.(s19)Despicable Me,Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios.Licensed by Universal Studios Licensing LLC.All Rights Reserved.(C)TOMY「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」 は株式会社タカラトミーの登録商標です。TM&(C)Universal Studios&Amblin EntertainmentTM&(C)2019 Sesame WorkshopTM&(C)Universal Studios.All rights reserved.(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション