ÊÆ¹ñ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¦ÀìÌç²È¤â¼¡¡¹¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ò¤³¤Î¤Þ¤ÞÈã½Ú¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«
¢¡½°±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¡×
¡¡2019Ç¯11·î19Æü¡¢½°µÄ±¡¤ÇÆüÊÆËÇ°×¶¨ÄêµÚ¤ÓÆüÊÆ¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¶¨Äê¤¬»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï»²µÄ±¡¤Î¿³µÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¶¨Äê¤ò¼«¿È¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2020Ç¯1·î1Æü¤ÎÈ¯¸ú¤òÅö½é¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤ÏµÞ¤°É¬Í×¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤¦·Á¤Ç10·î24Æü¤Ë¿³µÄÆþ¤ê¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¢¤ê¤¤ÎÀÛÂ®¤Ê¿³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½°µÄ±¡³°Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«14»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢½°µÄ±¡¤ÇÌó70»þ´Ö¡¢»²µÄ°÷¤ÇÌó60»þ´Ö¤Î·×130»þ´Ö¤«¤±¤¿TPP¶¨Äê¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£
¡¡¿³µÄ¤ÎÆâÍÆ¤â½½Ê¬¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ç°Õ¸å¤«¤é¡Ö¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¶¨Äê¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Îº¬µò¤ÏÉÔÌÀÎÆ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤Ï¼ç¤Ë¡¢
¡ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Ø¤Î¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È³ÎÌó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Îº¬µò¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È
¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Ë¤«¤±¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑ¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÏWTO°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛ¹Æ¡ÖÂ¿¹ñ´ÖËÇ°×ÂÎÀ©¤ò¶¼¤«¤¹ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¡½WTO°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡ÃHBOL¤ò»²¾È¡Ë
¤ÇÀ»ºÊª¤Î¥»¡¼¥Õ¥¬¡¼¥ÉÌäÂê¡¢¥º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Ø¤Î·üÇ°¡ÊÂèÆóÃÊ³¬¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡Ë
¡¡¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·À¯ÉÜ¤ÎÅúÊÛ¤Ï·è¤·¤ÆÀ¿¼Â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÇÌîÅÞ¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°µÄ±¡¤Ç¤Î²Ä·è¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é»²µÄ±¡¤Ç¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÎÀìÌç²È¤Ï¶¨Äê¹ç°ÕÄ¾¸å¤«¤éÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿11·î¤ËÆþ¤êÊÆ¹ñµÄ°÷¤«¤é¤â¶¨ÄêÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦È¿±þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÎÀìÌç²È¤ÏWTO°ãÈ¿¤ò¼¡¡¹»ØÅ¦
¡¡2019Ç¯8·î25Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¤ÆÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¡¦ÆüÊÆ¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¶¨Äê¤¬¡ÖÂç¶Ú¹ç°Õ¡×¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤äÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÎÀìÌç²ÈÅù¤«¤é¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤ÏGATT24¾ò¤¬Äê¤á¤ëFTA¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÇ°×¡×¤ò¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢WTO°ãÈ¿¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÀÛ¥Ö¥í¥°µ»ö¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÎÌäÂêÅÀ¡§ÊÆ¹ñÀìÌç²È¤«¤é¤â¡ÈWTO°ãÈ¿¡É¤Î»ØÅ¦¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐCato Institute(¥±¥¤¥È¡¼¸¦µæ½ê)¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼»á¤ä¡¢Peterson Institute¡Ê¥Ú¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¸¦µæ½ê¡§PIIE¡Ë¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È»á¡¢¥í¥Ó¥¤´ë¶È White¡õCase¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤ä¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¤Ê¤É¤¬WTO°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î±ºÅÄ½¨¼¡Ïº¶µ¼ø¤â¡¢¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÏWTO¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤¬Æ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÎ¾¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¶¨ÄêÊ¸¤ä³Æ¹ñ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇÅ±ÇÑ¤ò¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï´ØÀÇÅ±ÇÑ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï11·î¾å½Ü¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÇ°×ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝNGO¤Î²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥ÉÅù¤ÎËÇ°×ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÏWTO¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎËÇ°×ÀìÌç²È¤â¤³¤Î¶¨Äê¤ÏWTO°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Ê¶Áè²ò·è¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¤Ê¤¤¶¨Äê
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤ËÉ¬¤º´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÊ¶Áè²ò·è¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ù¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÏÀÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤«¤Ä¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡2019Ç¯11·î19Æü¡¢½°µÄ±¡¤ÇÆüÊÆËÇ°×¶¨ÄêµÚ¤ÓÆüÊÆ¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¶¨Äê¤¬»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï»²µÄ±¡¤Î¿³µÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î¶¨Äê¤ò¼«¿È¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2020Ç¯1·î1Æü¤ÎÈ¯¸ú¤òÅö½é¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤ÏµÞ¤°É¬Í×¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤¦·Á¤Ç10·î24Æü¤Ë¿³µÄÆþ¤ê¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¢¤ê¤¤ÎÀÛÂ®¤Ê¿³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½°µÄ±¡³°Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³µÄ»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«14»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢½°µÄ±¡¤ÇÌó70»þ´Ö¡¢»²µÄ°÷¤ÇÌó60»þ´Ö¤Î·×130»þ´Ö¤«¤±¤¿TPP¶¨Äê¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¡£
¡¡¿³µÄ¤ÎÆâÍÆ¤â½½Ê¬¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤Ï¹ç°Õ¸å¤«¤é¡Ö¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¶¨Äê¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤Îº¬µò¤ÏÉÔÌÀÎÆ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡ÌîÅÞÂ¦¤Ï¼ç¤Ë¡¢
¡ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Ø¤Î¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È³ÎÌó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤Îº¬µò¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È
¢ÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¼Ö¤Ë¤«¤±¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÎÅ±ÇÑ¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÏWTO°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÛ¹Æ¡ÖÂ¿¹ñ´ÖËÇ°×ÂÎÀ©¤ò¶¼¤«¤¹ÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¡½WTO°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤«¡×¡ÃHBOL¤ò»²¾È¡Ë
¤ÇÀ»ºÊª¤Î¥»¡¼¥Õ¥¬¡¼¥ÉÌäÂê¡¢¥º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤Ø¤Î·üÇ°¡ÊÂèÆóÃÊ³¬¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¡Ë
¡¡¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·À¯ÉÜ¤ÎÅúÊÛ¤Ï·è¤·¤ÆÀ¿¼Â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÇÌîÅÞ¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½°µÄ±¡¤Ç¤Î²Ä·è¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é»²µÄ±¡¤Ç¤Î¿³µÄ¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ç¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÎÀìÌç²È¤Ï¶¨Äê¹ç°ÕÄ¾¸å¤«¤éÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿11·î¤ËÆþ¤êÊÆ¹ñµÄ°÷¤«¤é¤â¶¨ÄêÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦È¿±þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡ÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÎÀìÌç²È¤ÏWTO°ãÈ¿¤ò¼¡¡¹»ØÅ¦
¡¡2019Ç¯8·î25Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¤ÆÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¡¦ÆüÊÆ¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¶¨Äê¤¬¡ÖÂç¶Ú¹ç°Õ¡×¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤äÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤ÎÀìÌç²ÈÅù¤«¤é¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤ÏGATT24¾ò¤¬Äê¤á¤ëFTA¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÇ°×¡×¤ò¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢WTO°ãÈ¿¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏÀÛ¥Ö¥í¥°µ»ö¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÎÌäÂêÅÀ¡§ÊÆ¹ñÀìÌç²È¤«¤é¤â¡ÈWTO°ãÈ¿¡É¤Î»ØÅ¦¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤ÐCato Institute(¥±¥¤¥È¡¼¸¦µæ½ê)¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼»á¤ä¡¢Peterson Institute¡Ê¥Ú¡¼¥¿¡¼¥½¥ó¸¦µæ½ê¡§PIIE¡Ë¤Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È»á¡¢¥í¥Ó¥¤´ë¶È White¡õCase¤Ê¤ÉÃøÌ¾¤Ê¸¦µæµ¡´Ø¤ä¥³¥ó¥µ¥ë´ë¶È¤Ê¤É¤¬WTO°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î±ºÅÄ½¨¼¡Ïº¶µ¼ø¤â¡¢¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÏWTO¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÊ£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤¬Æ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤éÎ¾¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¶¨ÄêÊ¸¤ä³Æ¹ñ¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇÅ±ÇÑ¤ò¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï´ØÀÇÅ±ÇÑ¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÀâÌÀ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï11·î¾å½Ü¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÇ°×ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¹ñºÝNGO¤Î²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥ÉÅù¤ÎËÇ°×ÀìÌç²È¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤³¤ÎÌäÂê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤ÏWTO¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¾¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎËÇ°×ÀìÌç²È¤â¤³¤Î¶¨Äê¤ÏWTO°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡Ê¶Áè²ò·è¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î¤Ê¤¤¶¨Äê
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¡ÖÆüÊÆËÇ°×¶¨Äê¤Ë¤ÏÂ¾¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤ËÉ¬¤º´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÊ¶Áè²ò·è¥á¥«¥Ë¥º¥à¡Ù¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÏÀÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤«¤Ä¶½Ì£¿¼¤¤¡£