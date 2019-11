地面にAppleのAirPodsが落ちているのを見つけたら、あなたならどうしますか?米サンフランシスコ在住のアーティストがAirPodsの実物大シールを大量に印刷、市内各所の地面に貼り付けて、人々の反応を見るといういたずらを実行しました。

アーティストのパブロ・ロチャット氏は先週末、AirPodsの実物大シールを大量に印刷し、サンフランシスコ市内のあちこちの路上に貼りました。人々の反応を見るのが狙いだったといいます。



ロチャット氏は「たいがいの人々は面白がってくれたけれど、なかにはいたずらだと知って腹を立てた人もいた」とBusiness Insiderに語っています。「シールを二度見したり、かがんで拾おうとしたりしているのを見るのは面白かった」(ロチャット氏)





ロチャット氏は自身のサイトで、AirPodsとAirPods Proの印刷用テンプレートを公開していますが、なかにはさらに高度な(?)いたずらを思いつく人たちもいるようです。実際に3Dプリンターで印刷したり、EarPodsのコードを切ったりする人はいない、とは思いますが。



I have a 3D printer. I’m sure you can probably guess what I’m thinking?

Why didn’t you just cut the wires off of old wired Apple headphones.

— Euphoreign (@euphoreign) 2019年11月19日