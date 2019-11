¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥ª¥ä¥¸Âç´¶¼Õº×¡×Æü¡¹´èÄ¥¤ë¥¤¥±¤Æ¤ë¥ª¥ä¥¸Âç½¸¹ç¡ª

11月23日(土・祝)は勤労感謝の日。強い正義感のもと、悪を倒すため日夜奔走している"頑張るオヤジ"たちに「オヤジ、いつもありがとう」の気持ちを込めて、海外ドラマ専門チャンネルAXNが「オヤジ大感謝祭」を開催する。頑張るオヤジたちの活躍が光るエピソード特集や、‟頑張るオヤジ"代表として‟無敵のオヤジ"スティーヴン・セガールが主演する映画4作を放送。ラインナップは以下の通り。

ラインアップ AXN"頑張るオヤジ"セレクション

二カ国語版:11月23日(土・祝)10:00am〜16:00pm



・『CSI:マイアミ』シーズン1 第18話「ネディア―・キーレの正体」

何者かに押収品を強奪され、部下に情報漏洩の疑いがかけられた。CSIマイアミのホレイショ・ケインが正義の鬼となり黒幕を暴きだす。



・『CSI:科学捜査班』シーズン1 第10話「死者の悲鳴」

CSIラスベガスのギル・グリッソムは、死体に無数にたかっていたハエを採取し1匹ずつ調査。冷静沈着かつ粘り強く、殺人の立証をする

・『HAWAII FIVE-0』シーズン9 第1話「アルクトゥールス号の謎」

特捜チーム‟ファイブ・オー"のスティーヴ・マクギャレットが単独で敵陣に潜入。真相究明のため、体を張った大勝負に出る。

・『シカゴP.D.』シーズン1 第14話「私刑」

シカゴ警察21分署特捜班のハンク・ボイトが、己の‟正義"を貫き、仲間を撃った犯人に徹底的制裁を...。

・『シカゴ・ファイア』シーズン5 第15話「悪夢の夜」

シカゴ消防局51分署大隊長のウォレス・ボーデンは、火災現場に取り残された女性を救うため、倒壊寸前の建物に突入する。

・『刑事コジャック』シーズン2 第15話「ケネディ空港の惨劇」

マンハッタン南分署の刑事テオ・コジャックが、犯人追跡中に銃で撃たれ負傷!痛みを堪え、事件解決を目指して奔走する。

ラインアップ◆"無敵のオヤジ"スティーヴン・セガール主演映画

【吹替版】:11月23日(土・祝)16:00pm〜深夜0:00am

・『奪還 DAKKAN-アルカトラズ-』(2002年製作)

ハイテク装備を駆使した究極の要塞刑務所"新アルカトラズ刑務所"に武装集団が侵入し、死刑執行室を占拠!だがその時、不死身と呼ばれる囚人サーシャ(スティーヴン・セガール)がひとり立ち上がる!

・『 沈黙の奪還』(2006年製作)

元CIA 特別捜査官ジャック(スティーヴン・セガール)は、亡き妻の祖国ルーマニアで何者かに娘を拉致されてしまう!その裏には巨大な陰謀の影が...。ジャックは単身、愛娘の奪還を目指す。

・『沈黙の激突』(2006年製作)

ローソン中佐(スティーヴン・セガール)は、人間を"殺人マシン"へと変貌させる新種の薬物と、この薬物を使った恐るべき計画を知る。計画を阻止しようとする彼の前に、超人たちが次々と立ちはだかる。

・『沈黙の報復』(2007年製作)

サイモン(スティーヴン・セガール)の一人息子が凶弾に倒れた。息子を殺害した犯人を探し出すため、サイモンはギャングが集まる危険なエリアに一人踏み込むが...。冷血な銃弾が次々と襲いかかる!

ラインアップ:"無敵のオヤジ"スティーヴン・セガール主演映画

※上記映画4作品

【字幕版】:11月24日(日)10:00am〜17:30pm



(海外ドラマNAVI)

Photo:『CSI:マイアミ』©2019 CBS Studios Inc.『CSI : 科学捜査班』©2019 CBS Studios Inc.『HAWAII FIVE-0』シーズン9©2019 CBS Studios Inc.『シカゴ P.D.』© 2013 Universal Television LLC. All Rights Reserved. 『シカゴ・ファイア』シーズン5 © 2016 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.『刑事コジャック』© 1973 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved.『奪還 DAKKAN-アルカトラズ-』© 2002 Half Dead Productions, Inc. All Rights Reserved.