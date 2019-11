ジョン・スノウは文句タラタラ!?『ゲーム・オブ・スローンズ』キャスト座談会映像が初公開！

今年ついに幕を閉じた大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』の第一章〜最終章のブルーレイ&DVDが12月4日(水)より発売される。ブルーレイのボーナスディスクには日本独占映像やドキュメンタリー『ラスト・ウォッチ』を含む、30時間を超える映像特典が収録されるが、そのうちの一つ、キャスト座談会の映像の一部が初公開された。

アメリカの有名司会者コナン・オブライエンがホストを務めるこの座談会には、キット・ハリントン(ジョン・スノウ役)、エミリア・クラーク(デナーリス・ターガリエン役)、ソフィー・ターナー(サンサ・スターク役)、メイジー・ウィリアムズ(アリア・スターク役)、アイザック・ヘンプステッド=ライト(ブラン・スターク役)、ピーター・ディンクレイジ(ティリオン・ラニスター役)、レナ・へディ(サーセイ・ラニスター役)、ニコライ・コスター=ワルドー(ジェイミー・ラニスター役)が登場。



キットがコナンから「撮影はキツかったのでは?」と聞かれると、彼の左手にいた"スターク陣営"から「やめてよ。ますます彼がグチを言う」(メイジー)、「彼はいつも文句ばっかり」(ソフィー)などと思わぬ攻撃を受けることに。キットが「愛がないね」と反応すると、今度は反対側に座っていたラニスター陣営のあの人がキットの「些細なミス」を暴露する一幕も。

それに続いて、同作がクロアチアやアイルランド、モロッコ、アイスランド、スペインなど世界各地でロケを行ったことを振り返る映像が流れるが、その内容はジョン・スノウに対するスターク家の"告発"を裏づけるもので...。その映像が流れている時のゲストたちの爆笑っぷりも合わせて確認してほしい。3分あまりでも笑いどころたっぷりの座談会は、その後サプライズゲストが登場するなど、最後までファン必見の内容となっている。

■商品情報

・『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』

12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・シリーズ...42,727円+税

【初回限定生産】DVDコンプリート・シリーズ...34,545円+税

・『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』

ブルーレイ&DVD好評レンタル中

12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・ボックス...11,818円+税

【初回限定生産】DVDコンプリート・ボックス...10,000円+税

※R-15:本作には、一部に15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれています。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

Game of Thrones (c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

HBO(R) and related service marks are the property of HomeBox Office, Inc.

Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.