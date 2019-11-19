¡Ø±Ç²è ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù²ìÍè¸¿Í¡¢¡ÈÆæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é
1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¡¤¹¤ê¤«¤¨¤«¤á¤ó¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ë¡¢²ìÍè¸¿Í¤¬¡ÈÆæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡È±Ç²è´Û¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤Ü¤¦¡ª¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤È²Î¤Ã¤¿¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å¸¶¤ê¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥à¡¼¥Ó¡¼¡£²ÖÅÄ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¢¾®Ìî¤¢¤Ä¤³¡¢Ê¡ÈøÀ¿¡¢½©¸µ°É·î¡¢¾®ÎÓ¤è¤·¤Ò¤µ¡¢¾å¸¶¤ê¤µ¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜºî¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¤¹¤ê¤«¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤¹¤ê¤«¤¨¤«¤á¤ó¡È¤È¡È¤¹¤ê¤«¤¨¤ª¾î¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
1»ù¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ë²ìÍè¤Ï¡¢¼Â¤ÏÂç¤Î¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ä«¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤»þ¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¡¢²Î¤ò³Ð¤¨¥À¥ó¥¹¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¡È¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¡É¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£½Ð±é·èÄê¤Ë»×¤ï¤º´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
²ìÍè¸¿Í ¥³¥á¥ó¥È
»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ä«¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤»þ¡¢¿§¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ë²¿ÅÙ¤â½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¡¢²Î¤ò³Ð¤¨¥À¥ó¥¹¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ê¤µ¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢¤è¤·¤ª·»¤µ¤ó¤¬Â´¶È¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£²¸ÊÖ¤·¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÎÏ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø±Ç²è ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¡¤¹¤ê¤«¤¨¤«¤á¤ó¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ï1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥·¥Í¡¦¥ê¡¼¥Ö¥ëÃÓÂÞ¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«
(C)2020¡Ö±Ç²è ¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡¡¤¹¤ê¤«¤¨¤«¤á¤ó¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤í¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É