米ウォルト・ディズニー・スタジオが、2023年にマーベル・スタジオの新作映画4本を全米公開すると、The Hollywood Reporter ほか各メディアが報じた。

同サイトによると、新作はそれぞれ、2023年2月17日、5月5日、7月28日、11月3日に全米公開されるという。またマーベル・スタジオは、2022年10月7日にも新作の公開を追加したといい、2022年もすでに発表されている2月18日、5月6日、7月29日と合わせて4本が公開されることになった。

『ブラックパンサー』続編(2022年5月6日全米公開)以外のタイトルは明かされていないものの、2022年から2023年にかけて公開される作品は、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の“フェーズ5”に組み込まれる可能性が高い。マーベル・スタジオ社長ケヴィン・ファイギは、今年7月に開催された「コミコン・インターナショナル2019」内で『ブレイド(原題) / Blade』の製作を発表したほか、『キャプテン・マーベル』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の続編、『ファンタスティック・フォー』『X-MEN』のMCU合流について発言しており、これらの作品がラインナップとして加わることになりそうだ。

2020年から2023年に全米公開されるマーベル・スタジオ作品は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

<2020年>

5月1日 『ブラック・ウィドウ』

11月6日 『エターナルズ(原題) / Eternals』

<2021年>

2月12日 『シャン・チー・アンド・ザ・レジェンド・オブ・ザ・テン・リングス(原題) / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings』

5月7日 『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題) / Doctor Strange In The Multiverse Of Madness』

7月16日 『スパイダーマン』新作(マーベル・スタジオと米ソニー・ピクチャーズによる共同製作)

11月5日 『ソー:ラブ・アンド・サンダー(原題) / Thor: Love and Thunder』

<2022年>

2月18日 タイトル未定

5月6日 『ブラックパンサー』続編

7月29日 タイトル未定

10月7日 タイトル未定

<2023年>

2月17日 タイトル未定

5月5日 タイトル未定

7月28日 タイトル未定

11月3日 タイトル未定