【今週スタートの海外ドラマ】『主任警部モース』『NCIS：LA』の人気ドラマから注目の新作が登場

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、カントリーの女王ドリー・パートンの楽曲をテーマにした新作ドラマや、現在公開中の『ターミネーター:ニュー・フェイト』のニューヒロインを演じるあの人が天才プログラマー役に扮する新シーズン他、人気ドラマから注目の新作まで登場! お見逃しなく!

11月18日(月)から11月24日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

11月21日(木)

■21:00〜シーズン4(スーパー!ドラマTV)

ロサンゼルス支局を舞台に、極秘捜査チームの活躍を描いた犯罪捜査ドラマ。シーズン4は、ケンジーとディークスの気になる恋の行方に注目。また、第3話「秀才」では、カレン役のクリス・オドネル、サム役のLL・クール・J、ケンジー役のダニエラ・ルーア、ディークス役のエリック・クリスチャン・オルセン主要キャスト4人の実の母親が出演。第17話「布石」ではクリスが監督を務める。





11月22日(金)

■『ドリー・パートンのハートフル・ソング』(Netflix)

カントリーの女王ドリー・パートンの楽曲に込められた物語や背景をもとに、1話ごとに異なる物語が描かれるアンソロジーシリーズ。『私はラブ・リーガル』で主演を務めたブルック・エリオットや、『ワンス・アポン・ア・タイム』のコリン・オドナヒューやジェニファー・グッドウィンが出演する。





11月23日(土)

■シーズン3(Huluプレミア)

1980年代のパーソナルコンピューター黎明期のアメリカを舞台に、パソコン業界で革命的な新製品を生み出そうとする型破りな人々を描くヒューマンドラマ。気まぐれな天才プログラマー役で『ターミネーター:ニュー・フェイト』の新ヒロインに抜擢されたマッケンジー・デイヴィスが出演している。そして、新シーズンでは、1986年のカリフォルニア州シリコンバレーに舞台を移す。





■13:00〜シーズン2(WOWOWプライム)

『キャッスル〜ミステリー作家は事件がお好き』でケイト・ベケットを演じたスタナ・カティックが主演を務めるクライムサスペンス。シーズン2では、過去の事件を追う一方で、毒ガスを用いたテロ事件が発生し、新たな事件を捜査する。さらに、息子フリンと元夫ニックと普通の生活を取り戻そうと奮闘。





■16:15〜HDリマスター版(NHK BSプレミアム)

捜査現場に真っ赤な高級車で駆けつけ、クラシック音楽とクロスワード、そして酒と女性をこよなく愛するロマンスグレーの英国紳士モースと右腕の部下であるルイス刑事が、予測不能な難事件を華麗に解き明かす。



何話まで見たかわからなくなっちゃう、人生で何日何時間を海ドラに費やしているか知りたい!という人は【海外ドラマデータベース】で視聴記録を取ろう。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』シーズン3 (c) 2016 AMC Films Holdings, LLC. All Rights Reserved./Netflixオリジナルドラマ『ドリー・パートンのハートフル・ソング』/『アブセンシア2〜FBIの疑心〜』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved./『主任警部モース』HDリマスター版 (c) ITV Studios Limited 1992