by chat9780「アムル(Amr)」はアラビア語圏で使われる男性名で、7世紀ごろに活躍したイスラム教の英雄アムル・イブン・アル=アースの名でもあることから、エジプトなどの国々では最も人気のある名前の1つです。そんな由緒正しい名前を持つソフトウェアエンジニアのAmr Eladawyさんには、航空機のチケットにまともに名前が印字されないという悩みがありました。airlines - My name causes an issue with any booking! (names end with MR and MRS) - Travel Stack Exchangehttps://travel.stackexchange.com/questions/149323/my-name-causes-an-issue-with-any-booking-names-end-with-mr-and-mrsEladawyさんは、旅行に関する情報をやりとりするフォーラムのTravel Stack Exchangeに、「飛行機の予約を取ると、いつも私の名前がトラブルになります」というタイトルのスレッドを立てて、一体どうすればきちんとした名前で予約が取れるのかネットユーザーに助けを求めました。Eladawyさんによると、オンラインで飛行機の予約を取ると、「Amr」という名前が決まって「A」になってしまうとのこと。「A」にならなかったとしても、姓と名が入れ替わってしまったり、「AMRMR」と印字されてしまったりするので、チェックインをする時に自分の名前と予約した名前が合わず、面倒な思いをするとEladawyさんは訴えています。by Rawpixel困り果てたEladawyさんが、名前が「A」になってしまった理由を航空会社や旅行代理店に問い合わせてみたところ、航空会社は「申し込みを受理した時から名前は『A』だった」と主張。旅行代理店も「確かに『Amr』と申し込んだ」と言い張り、両者とも譲らなかったとのこと。航空会社や旅行代理店とを仲介するネットワークである横断的販売網(GDS)のシステムに問題があるのではないかと考えて、問題の航空会社が使っているGDSの開発元にメールを送っても、無視されてしまって一向に返事が来ないのだそうです。Eladawyさんのスレッドには「『mr』が消えてしまうのであれば『Amrmr』と申し込んでみたらどう?」「最初から姓と名を入れ替えて申し込むというのはどうですか」といったコメントが寄せられていますが、その中で最も多くの「参考になる」投票を得ていたのは、市場調査会社IMC Financial MarketsのエンジニアだというMatthieu M.さんの投稿です。Matthieu M.さんによると、航空業界は最初期に通信技術を導入した業界なので、航空会社のITシステムにはテレタイプがベースになっていた大昔のシステムの仕様がいまだに残っているとのこと。例えば、GDSの大手の1つであるAmadeusが提供しているAmadeus Terminal Emulator(ATE)というシステムは、エミュレータと名前がついているとおり、古いシステムを内部的に再現しているシステムです。航空業界が古い仕様のシステムを使い続けているという現状は、以下の記事に詳しく書かれています。飛行機チケットのオンライン予約は今でも「コマンドライン」が裏側で飛び交っている - GIGAZINE(PDFファイル)説明書によるとATEは、例えばJohn Smithという名前の乗客であれば「NM1SMITH/JOHN MR」という文字列に変換して処理していて、「NM」は名前コマンド、「1」は乗客1名、「SMITH」は姓、JOHNはファーストネーム、「MR」は敬称を表しています。この表記方法に沿ってAmr Eladawyさんの名前を表現すると、「NM1ELADAWY/AMR」となりますが、「AMR」はスペースが省略されることも考慮して「A」「MR」と自動的に分解されてしまいます。これが、Matthieu M.さんが明かしたEladawyさんの悩みの原因でした。なお、Matthieu M.さんは「オンライン専門の旅行会社であるOTAであれば、今回の問題に対応した新しいシステムを導入している可能性が高いです」とアドバイスしており、新しいシステムを使っていそうな旅行代理店を使う以外に対策はなさそうだとのことでした。なお、Eladawyさんのようなケースは他にも存在しているようで、Eladawyさんが立てたスレッドには「名前をアルファベット表記すると名前の末尾がジュニアを表す『jr』になる」と、同じ悩みを持った人や、「よくシステムから名前が抹消されてしまうTest氏」を友人に持つ人などからもコメントが寄せられていました。