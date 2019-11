大手動画配信サービスで10月に最も視聴されたシリーズTOP30

Apple TV+やDisney+が開始され、動画配信サービス(VOD)の競争は今後ますます激化していくことが予想される。NetflixやAmazon Prime Videoなど、既存のサービスはかねてからオリジナルシリーズの製作に力を入れ、賞レースの常連となる作品も生み出しているが、一方で、TV放送で人気を博した作品が視聴できるサービスとしての機能も十分に果たしている。

10月は、アメリカではTVシリーズの新シーズンがスタートする時期であり、VODにも多くのコンテンツが追加された。そこで、米BGRはストリーミングサービスの検索エンジンReelgoodを利用して、サービスの垣根を超えて視聴データを調査。

その結果、全VODの中で10月に最も視聴された番組は、9月に配信が始まったNetflixオリジナルシリーズ『アンビリーバブル たった1つの真実』であることがわかった。こちらは、ある少女の性的暴行の告白をめぐる実話に着想を得たドラマ。侵入した男に犯されたという少女だが、普段から素行に問題があることが災いし、その涙ながらの被害告白は警察の信用を得ることができない。ピューリッツァー賞受賞の報道を映像化した、全8話のミニシリーズだ。

次にランクインしたのは、10月から米HBOにて放送が始まった『ウォッチメン』。2009年に映画化されたDCの人気コミックがベースだが、ドラマ版では人種問題をテーマに、ヒーローやヴィランの苦悩を描いている。

10月にVODで最も視聴されたTVシリーズTOP30のランキングは以下の通り。

1.『アンビリーバブル たった1つの真実』

2.『ウォッチメン』

3.『グッド・プレイス』

4.『ビッグマウス』

5.『ピーキー・ブラインダーズ』

6.『ブレイキング・バッド』

7.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

8.『アメリカン・ホラー・ストーリー』

9.『Fleabag フリーバッグ』

10.『ザ・ボーイズ』

11.『ウォーキング・デッド』

12.『MR.ROBOT/ミスター・ロボット』

13.『マインドハンター』

14.『キング・オブ・メディア』

15.『ゲーム・オブ・スローンズ』

16.『僕と生きる人生』

17.『リック・アンド・モーティー』

18.『Batwoman(原題)』

19.『カーニバル・ロウ』

20.『Stumptown(原題)』

21.『ザ・ポリティシャン』

22.『グレイズ・アナトミー』

23.『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

24.『THE FLASH/フラッシュ』

25.『Cartel Crew(原題)』

26.『チェルノブイリ』

27.『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』

28.『Co-Ed Confidential(原題)』

29.『アンダン 〜時を超える者』

30.『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』

(海外ドラマNAVI)





Photo:

Netflixオリジナルドラマ『アンビリーバブル たった1つの真実』/『ウォッチメン』(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./Amazon Prime Videoオリジナル『ザ・ボーイズ』/『MR.ROBOT/ミスター・ロボット』(c) 2016 Universal Network Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.