「Fate/stay night [HF]」最終章、新規カットを使用した最新映像公開

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劇場アニメ「Fate/stay night [Heaven's Feel]」3部作の最終章「III.spring song」の最新予告CMが公開された。新規カットをふくむ映像で、前作「II.lost butterfly」で“マキリの杯”となった間桐桜（CV：下屋則子）の姿も映されている。

同作は、TYPE-MOONのゲーム「Fate/stay night」の“桜ルート”をufotableが劇場アニメ化する3部作。魔術が実在する世界を舞台に、歴史・伝説上の偉人や神々が魔術師（マスター）に使役されるサーヴァントとしてよみがえり、あらゆる願いをかなえる「聖杯」を奪い合う第五次聖杯戦争を、ヒロインのひとり間桐桜に焦点を当てて描く。2017年公開の「I.presage flower」は興行収入15億円、19年1月公開の「II.lost butterfly」は興収16.7億円を記録している。

「劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III.spring song」は20年春公開。上映館は152館を予定しており、須藤友徳監督による描き下ろしオリジナルA4クリアファイルが付属する、第1弾特典付き全国共通前売券が発売中。