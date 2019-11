スポックついに登場＆3時間超の映像特典！『スター・トレック：ディスカバリー』シーズン2、12月4日（水）リリース

SFアクション超大作『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン2のブルーレイ&DVDが12月4日(水)よりリリースされる。シリーズ屈指の人気キャラクターであるスポックがついに登場するとともに、本編を補完する短編などが収録された3時間を超える豪華な映像特典も注目だ。さらにセル限定の封入特典も付いている。

救難信号を発して現れたUSSエンタープライズから、パイク船長がUSSディスカバリーに乗り込んでくる。エンタープライズは、突如として宇宙に出現した謎の信号を調べようとして機能停止状態になったのだ。そこで艦隊はパイク船長の指揮のもと、ディスカバリーを調査へ向かわせる。ところが目的の座標に到着すると信号は存在せず、そこには小惑星とそれが生み出すデブリ密集帯が存在していた。さらに、小惑星には戦争で破壊されたと見なされていたUSSハイアワサが不時着していることが判明。バーナムたちはなんとかハイアワサへたどり着いて救助を開始するが、事故により船に取り残されたバーナムは謎の影を目撃する...。

ピカード艦長が主役の『Star Trek: Picard(原題)』や、ジョージャウを主役にしたスピンオフなどの新シリーズ製作が進められており、再び注目が集まっている『スター・トレック』の世界。本作では、スポックやエンタープライズ号が登場するほか、アクションやSF要素もたっぷりで、SF初心者からファンまで満足させる内容だ。制作の舞台裏、未公開シーンやNGシーン集、本編を補完する一話約15分の短編「ショート・トレック」2話も収録される(短編集はブルーレイのみ)など、特典映像もファン垂涎の豪華さ。セル限定で、日本オリジナルブックレットも封入される。

■商品情報

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン2

<セル>

ブルーレイBOX(12,800円+税)/DVD-BOX(9,800円+税)...12月4日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...12月4日(水)レンタル開始

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン1

ブルーレイ トク選BOX(6,463円+税)/DVDトク選BOX(4,757円+税)...12月4日(水)発売

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

