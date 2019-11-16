乃木坂46、三連覇なるか？ 『日本レコード大賞』各賞受賞者決定
年末恒例の『第61回輝く！日本レコード大賞』の各賞受賞者と曲が発表された。「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には、レコード大賞V3を目指す乃木坂46の「Sing Out！」をはじめ10曲、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、8月にメジャーデビューを果たしたハロプロの新グループ・BEYOOOOONDSなど4組が選ばれた。
【写真】レコード大賞三連覇を目指す「乃木坂46」
今年の音楽シーンを総決算する『第61回輝く！日本レコード大賞』。第59回（2017年）「インフルエンサー」、第60回（2018年）「シンクロニシティ」と2年連続で「日本レコード大賞」に輝いた乃木坂46が、今年も「Sing Out！」で候補になり、三連覇を目指す。同じ坂道グループでは欅坂46が「黒い羊」で3年連続の優秀作品賞に、また今年3月デビューシングルを発売した日向坂46も「ドレミソラシド」で優秀作品賞に名を連ねている。
一生に一度のチャンス「最優秀新人賞」候補には、ハロプロの新星・BEYOOOOONDSや、カラオケの世界チャンピオン・海蔵亮太、令和初日にデビューした演歌歌手・新浜レオン、細川たかしの弟子の演歌歌手・彩青の4組がノミネートされた。
『第61回日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
『第61回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者
【優秀作品賞】
「ECHO」 Little Glee Monster
「片隅」 三浦大知
「黒い羊」 欅坂46
「サステナブル」 AKB48
「純烈のハッピーバースデー」 純烈
「Sing Out！」 乃木坂46
「大丈夫」 氷川きよし
「ドレミソラシド」 日向坂46
「P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜」 DA PUMP
「パプリカ」 Foorin
【新人賞】
海蔵亮太
新浜レオン
BEYOOOOONDS
彩青
【特別賞】
菅田将暉
竹内まりや
米津玄師
【最優秀アルバム賞】
『9999』 THE YELLOW MONKEY
【優秀アルバム賞】
『いつか、その日が来る日まで...』 矢沢永吉
『瞬間的シックスセンス』 あいみょん
『Sympa』 King Gnu
『美らさ愛さ』 夏川りみ
【最優秀歌唱賞】
市川由紀乃
【作曲賞】
岩崎貴文
「限界突破×サバイバー」 氷川きよし
【作詩賞】
石原信一
「最北シネマ」 松原健之
「雪恋華」 市川由紀乃
【編曲賞】
大橋卓弥／常田真太郎
「青春」 スキマスイッチ
【企画賞】
『GUNDAM SONG COVERS』 森口博子
「大航海2020 〜恋より好きじゃ、ダメですか？ver.〜」 高田夏帆
『微吟』 ちあきなおみ
『My Bouquet』 伊藤蘭
『Love Covers』 ジェジュン
「令和」 ゴールデンボンバー
【日本作曲家協会選奨】
丘みどり
【功労賞】
金井克子
園まり
袴田宗孝
ビリー・バンバン
【特別功労賞】
有馬三恵子
内田裕也
千家和也
萩原健一
【写真】レコード大賞三連覇を目指す「乃木坂46」
今年の音楽シーンを総決算する『第61回輝く！日本レコード大賞』。第59回（2017年）「インフルエンサー」、第60回（2018年）「シンクロニシティ」と2年連続で「日本レコード大賞」に輝いた乃木坂46が、今年も「Sing Out！」で候補になり、三連覇を目指す。同じ坂道グループでは欅坂46が「黒い羊」で3年連続の優秀作品賞に、また今年3月デビューシングルを発売した日向坂46も「ドレミソラシド」で優秀作品賞に名を連ねている。
一生に一度のチャンス「最優秀新人賞」候補には、ハロプロの新星・BEYOOOOONDSや、カラオケの世界チャンピオン・海蔵亮太、令和初日にデビューした演歌歌手・新浜レオン、細川たかしの弟子の演歌歌手・彩青の4組がノミネートされた。
『第61回日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
『第61回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者
【優秀作品賞】
「ECHO」 Little Glee Monster
「片隅」 三浦大知
「黒い羊」 欅坂46
「サステナブル」 AKB48
「純烈のハッピーバースデー」 純烈
「Sing Out！」 乃木坂46
「大丈夫」 氷川きよし
「ドレミソラシド」 日向坂46
「P.A.R.T.Y.〜ユニバース・フェスティバル〜」 DA PUMP
「パプリカ」 Foorin
【新人賞】
海蔵亮太
新浜レオン
BEYOOOOONDS
彩青
【特別賞】
菅田将暉
竹内まりや
米津玄師
【最優秀アルバム賞】
『9999』 THE YELLOW MONKEY
【優秀アルバム賞】
『いつか、その日が来る日まで...』 矢沢永吉
『瞬間的シックスセンス』 あいみょん
『Sympa』 King Gnu
『美らさ愛さ』 夏川りみ
【最優秀歌唱賞】
市川由紀乃
【作曲賞】
岩崎貴文
「限界突破×サバイバー」 氷川きよし
【作詩賞】
石原信一
「最北シネマ」 松原健之
「雪恋華」 市川由紀乃
【編曲賞】
大橋卓弥／常田真太郎
「青春」 スキマスイッチ
【企画賞】
『GUNDAM SONG COVERS』 森口博子
「大航海2020 〜恋より好きじゃ、ダメですか？ver.〜」 高田夏帆
『微吟』 ちあきなおみ
『My Bouquet』 伊藤蘭
『Love Covers』 ジェジュン
「令和」 ゴールデンボンバー
【日本作曲家協会選奨】
丘みどり
【功労賞】
金井克子
園まり
袴田宗孝
ビリー・バンバン
【特別功労賞】
有馬三恵子
内田裕也
千家和也
萩原健一