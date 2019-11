グザヴィエ・ドランが監督を務める映画が『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』の邦題で2020年3月13日(金)より公開される。

『わたしはロランス』『Mommy/マミー』『たかが世界の終わり』などで知られるグザヴィエ・ドランが監督を務める本作。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの“秘密の文通”。100通以上に渡る手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏が描かれる。

公開されたポスタービジュアルでは、TVドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」で世界的スターに躍り出たキット・ハリントンが演じる、美しきスター ジョン・F・ドノヴァンが描かれる。合わせて公開されたもう1枚のビジュアルには、キット・ハリントンの他にも、ジェイコブ・トレンブイ、ナタリー・ポートマン、キャシー・ベイツ、スーザン・サランドンらの姿がとらえられている。

映画『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は2020年3月13日(金)より全国公開

(C)THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

