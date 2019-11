『ゲーム・オブ・スローンズ』キット・ハリントン主演映画『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』の特報映像が解禁！

少年との"秘密の文通"から明かされる、衝撃的なスターの死─。大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを演じたキット・ハリントンが主演を務める、切なくも衝撃的な"死と生"を巡る物語『ジョン・F・ドノヴァンの死と生(原題:The Death and Life of John F. Donovan)』が、来年3月に公開することが決定。本作の特報映像と2枚のポスタービジュアルが初解禁となった。

デビュー直後から世界に鮮烈な印象を与えた『わたしはロランス』や、カンヌ国際映画祭審査員特別賞を受賞した『Mommy/マミー』、カンヌ国際映画祭グランプリに輝いた『たかが世界の終わり』のグザヴィエ・ドランが監督・脚本を手掛ける本作。

舞台はニューヨーク。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの"秘密の文通"。100通以上にわたる手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏。若くして世を去った美しきスター、ジョン・F・ドノヴァンの切なくも衝撃的な死の真相とは─。

ハリウッドの豪華キャストが集結することでも話題。ジョン・F・ドノヴァンを演じるのは、役柄と同じく『ゲーム・オブ・スローンズ』で世界的スターに躍り出たキットが扮する。彼と"秘密の文通"を交わす少年ルパート役には、『ルーム』で観る者を感涙させたジェイコブ・トレンブレイ。その他、『ブラック・スワン』のナタリー・ポートマン、『ミザリー』のキャシー・ベイツ、『デッドマン・ウォーキング』のスーザン・サランドンら3人のオスカー女優が脇を固める。

また解禁された特報映像では、繊細な人物描写や、うっとりするほど美しい画作り、シーンを彩るセンス光る音楽等、新境地を切り開き、ドランらしさに仕上がっている。

『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は、2020年3月13日(金)より、新宿ピカデリーほか全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

