11月15日(金)から『アナと雪の女王2』の世界観を表現したスペシャルカフェ「『アナと雪の女王2』OH MY CAFE」が東京・大阪・名古屋・北海道・福岡・京都の6都市7会場にて順次オープンします。今回クランクイン!トレンドでは、そんな本カフェを一足先に体験! キャラクターをモチーフにした美しいメニューや、人気キャラクターがたくさん隠れている店内の様子をお届けします。(取材・文・写真:Nana Numoto)映画の中の世界を再現した店内は、雪をイメージさせるキラキラしたガーランドやフェアリーライトで飾られ、白とブルーを基調としたその飾りの中に『アナと雪の女王2』を彷彿とさせる落ち葉のステッカーが柱をカラフルに彩ります。エントランスでは新しい衣装を身につけたアナが出迎え、作品の中に足を踏み入れたような感動が得られるフォトスポットに。さらに店内中央には等身大のエルサが! こちらも新しくなったドレスで登場し、エルサのまわりには氷柱に見立てた美しいベールがかけられていました。カフェ店内の窓のようなモチーフの中には、『アナと雪の女王2』の世界が窓から見えているような仕掛けが施され、映画の世界にいるような遊び心につい心がワクワクしてしまいます。今回、スペシャルカフェの会場となる「OH MY CAFE」は、カロリー・塩分が控えめで低糖質なメニューの開発に取り組んでおり、本スペシャルカフェのメニューももれなくヘルシーな内容となっていました!「<アナ>欲張りサンドウィッチ&トマトスーププレート」は、アナの大好物であるチキンとチーズのホットサンドにホッと温まるトマトスープがセットになった一品。アナの衣装を連想させる紫がポイントになったプレートには、シャキシャキのレタスとジューシーなチキンのサンドイッチがボリュームたっぷりに配置され見た目からも食欲をそそります。一方「<エルサ>マフィンサンドとスープパスタのマジカルプレート」は、白とブルーがポイントのメニューで、こちらもエルサの髪の色やドレスをイメージさせる作りとなっていました。きのこがたっぷりのスープパスタで体の芯から暖まるメニューです。映画の人気キャラクター、オラフをモチーフにしたメニューももちろん登場。「<オラフ>楽しいころころミートボールプレート」では日本では珍しい「ヒョットカーケ」が味わえます!前作『アナと雪の女王』ではノルウェーをはじめとした北欧地域が舞台のモデルになったと言われており、今回のメニューの「ヒョットカーケ」もまさにノルウェーの郷土料理。大ぶりのミートボールにミルクソースとブルーベリージャムのかかっており、スパイス香るミートボールとミルクのコクのある甘さ、ブルーベリージャムの酸味がアンサンブルとなり香りまで楽しめる一品になっています。食後にはすっきりとした「<エルサ>爽やかレモンスムージー」がおすすめ。レモンスムージーとヨーグルトスムージーでエルサのドレスをイメージしたカラーのドリンクは、すっきりと飲みやすく、ひんやりとした食感も相まってお口の中がさっぱりします。ドリンクを飲みながら、ゆっくり映画について話し合うのもいいかもしれませんね。「『アナと雪の女王2』OH MY CAFE」は、きらびやかな店内と人気キャラクターが隠れたメニューで心もお腹もしっかり満たされるスペシャルカフェとなっていました。キャラクターグッズの販売も行っており、映画を観た後もさらに楽しめる内容の本カフェ。ぜひとも何度も足を運んで欲しいカフェでした。