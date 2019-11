あのコンビも！『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』豪華来日が決定

12月20日(金)に日米同時公開となる『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』。スカイウォーカー家の物語を描くシリーズ完結編の封切りを記念し、豪華な顔ぶれが来日することになった。

今回来日するのは、J・J・エイブラムス監督、デイジー・リドリー(レイ役)、ジョン・ボイエガ(フィン役)、オスカー・アイザック(ポー・ダメロン役)、アンソニー・ダニエルズ(C-3PO役)、そしてプロデューサーのキャスリーン・ケネディ。

そのうちデイジーとジョンから日本のファンに向けた特別なメッセージ動画も到着。『フォースの覚醒』以来4年ぶりの来日となるデイジーは、「日本のみなさん、こんにちは。日本に行くのが待ちきれないわ!」とコメント。日本を訪れるのが1年半ぶりのジョンは「12月に日本のみんなと会えるのを楽しみにしているよ!」などと発言している。

今回来日する面々は、12月11日(水)に行われるスペシャル・ファンイベントに登壇予定。

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』(配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン)は12月20日(金)全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

