大ヒット公開中の『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』の特別映像が到着した。

11月1日(金)から、ホラー映画として史上最大規模となる全国719スクリーンで公開された『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』。公開から13日目にして、遂に興行収入10億円を突破。前作からの観客である10代〜20代を中心に30代〜40代までと幅広い客層がグループで鑑賞しており、前作よりも3日早いペースでの達成となった。

本作では、多くのカメオ出演、名作へのオマージュや、隠れミッキーならぬ<隠れペニーワイズ>など、何度観ても楽しめる仕掛けが盛りだくさん。多くのリピーターも劇場に来場している。今回、SNS上でも話題となっている原作者スティーヴン・キングのカメオ出演シーンを特別公開。27年ぶりに故郷デリーの戻ってきた主人公ビルは、ふと訪れたリサイクル店に飾られていた懐かしい自転車「シルバー号」を目にする。ルーザーズ・クラブの仲間たちとの思い出が詰まった自転車を入手しようと、店員に話しかける。

1989年公開『ペット・セメタリー』に牧師役でカメオ出演を果たすなど、自身が原作を手掛ける映画やドラマへたびたび登場するスティーヴン・キングは、『IT/イット THE END』のクライマックスについて「ラストは最高だ!」と絶賛のコメントを自身のTwitterに投稿している。

映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は大ヒット公開中

