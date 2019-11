■ムーミンの世界を体験できるサウンドアトラクション

■夜はプロジェクションマッピングでオーロラが出現

【「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」概要】

ムーミンバレーパークがある埼玉のメッツァでは、アートとテクノロジーを融合させた冬のイベント「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK(ウィンターワンダーランド イン ムーミンバレーパーク)」 を、11月30日(土)から開催する。本イベントは、小説「ムーミン谷の冬」を基に、昼と夜の2つの「ムーミンバレーパーク」の表情を演出するというもの。ムーミントロールが、はじめて冬眠から目覚めたところから物語がスタートする。イベント期間中は、「おさんぽラリー」や、「サウンドウォーク 〜ムーミン谷の冬〜」、「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK」などのコンテンツを用意。「おさんぽラリー」は、園内の風景を眺めゆっくりと歩きながら問題を解いていくプログラムだ。また、サウンドアトラクション「サウンドウォーク 〜ムーミン谷の冬〜」では、現実世界に仮想世界の音が混ざり合うソニーのSound ARを用い、『ムーミン谷の冬』の世界を体験可能。夜を迎えた園内では、イルミネーション「WINTER WONDERLAND in MOOMINVALLEY PARK EMPOWERED BY CALAR.ink(ウィンターワンダーランド イン ムーミンバレーパ ーク エンパワード バイ カラードットインク)」も実施。メインとなる「ムーミン谷エリア」に存在する、「ムーミン屋敷」で始まるプロジェクションマッピングでは、約10分間のショーの中でオーロラが出現する。そして、ムーミン屋敷の隣にある約4mの「ムーミン谷のウィンターツリー」では、トランペットやバイオリンなどがメロディを奏で、光と音による美しく温かな空間が広がる。開催期間:11月30日(土)〜2020年3月8日(日)開催場所:ムーミンバレーパーク(埼玉県飯能市)