■「Ray2020年1月号」で初めて誌面に登場

【「Raygirl」のメンバー】

ファッション誌「Ray」が、初めてのWebモデル部を結成。公式インスタグラムのアンケートによって、グループ名は「Raygirl(レイガール)」に決定しており、デジタル上のコミュニケーションに特化した5名のメンバーで始動する。「Raygirl」は、ティーン誌でカバーを飾るなど活躍したモデルや、朝ドラ出演経験もある女優、2019年に日本デビューした韓国のアイドルグループ「OH MY GIRL」からも2名選出するなど、多彩なメンバーで構成されている。“リアル”で“ユーザー目線”な企画を軸に、Webサイト、SNS、オフライン・オンラインイベントなど従来の雑誌専属モデルにはない、多角的な発信型モデルとして活動していく予定だという。彼女たちの活動は「Ray」の公式Webサイトで定期的に配信予定となっているほか、次号の「Ray2020年1月号」(11月22日発売)で初めて誌面にも登場する。高嶋芙佳、森高愛、水谷果帆、ビニ(OH MY GIRL)、アリン(OH MY GIRL)