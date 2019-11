ドラマ版『ハイスクール・ミュージカル』、オリジナル映画の人気曲もカバー

世界中で大ブームを巻き起こしたディズニー・チャンネルのオリジナルムービー『ハイスクール・ミュージカル』が新たなTVシリーズとして復活することはすでにお伝えしている通り。シーズン2への更新もすでに決定しているTVシリーズのサントラにオリジナル映画の人気曲のカバーも盛り込まれることが明らかになった。米Popsugarが伝えた。

新シリーズ『High School Musical: The Musical: The Series(原題)』は、新たなティーンたちで綴る青春物語の新章。オリジナル版のロケ地となった高校には、ミュージカルへの情熱が受け継がれており、それを追うドキュメンタリーという設定のドラマ。

現地時間11月12日(火)にスタートした新配信サービスDisney+で配信される本作。リリース前には、マッシュアップビデオを公開。かつてはザック・エフロン、ヴァネッサ・ハジェンズらが歌っていた「大切なのはバスケット!(Get'cha Head in the Game)」や「自由をつかめ(Breaking Free)」、「今までどおりが一番(Stick to the Status Quo)」といった懐かしのヒットソングが新キャストの声でよみがえった。

『High School Musical: The Musical: The Series』は、11月8日(金)に米ABC、米ディズニー・チャンネル、米Freeformにて初回放送。以降Disney+で毎週金曜日に新エピソードが配信される。(海外ドラマNAVI)

『High School Musical: The Musical: The Series』(c) Disney+/Craig Sjodin