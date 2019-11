待望の新シーズン！ペン・バッジリー主演Netflix『YOU』シーズン2は『TURE DETECTIVE』並み!?

『ゴシップガール』ペン・バッジリーの怪演が評判のサイコ・サスペンスドラマ『YOU ー君がすべてー』。現在Netflixでシーズン1を配信中の本作だが、ついに待望の新シーズンの配信開始日が決定した。そして新キャストのひとりがシーズン2の驚くべき展開を明かし、「『TRUE DETECTIVE/トゥルー・ディテクティブ』並みのクオリティだ」と語っている。英digitalspyなど複数のメディアが明かした。

米作家キャロライン・ケプネスによる同名小説をドラマ化した『YOU』の主人公は、ニューヨークの古本屋で店長として働くジョー・ゴールドバーグ(ペン)。ある日、店で知り合った美しい作家志望の女性ベック(『ワンス・アポン・ア・タイム』のエリザベス・ライル)に一目惚れした彼は、彼女の恋人になるためにストーカーと化し、果ては邪魔な人間を排除するようになる...。

シーズン2は小説シリーズの第2作「Hidden Bodies(原題)」にインスパイアされた内容となり、ニューヨークからロサンゼルスへ引っ越したジョーが、ラブ・クイン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』のヴィクトリア・ペドレッティ)というシェフ志望の女性と出会う展開になるという。

ラブの古き友人かつ相談相手で、鍼灸師として成功したゲイブ役を演じるのは、『シカゴ・ファイア』や『ロシアン・ドール』でお馴染みの俳優チャーリー・バーネット。彼が米TV Guideのインタビューでシーズン2について次のように語った。

「『TURE DETECTIVE』シリーズ並みのクオリティかな。『YOU』に加わったキャストやキャラクターからすれば、最後にはもっと"罪と罰"的な展開になるけどね」とコメントし、罪を犯したキャラクターが罰を受ける展開や刑事の出現を示唆していた。

続けて、「すごくエキサイティングなシーズンになるだろう。ヴィクトリアもペンも信じられないほど素晴らしい俳優なんだ。それに脚本家も製作チーム、そしてスタッフも100パーセントまで出し切ったと思う。かなり原作に忠実な一方で、巧みに練られた捻りもあるんだ。そういったエピソードが、どう最後に功を奏するか観客としてワクワクしてるよ」とも付け加え、シーズン2の仕上がりにかなり自信を持っているようだ。

以前のインタビューで、シリーズでクリエイターを務めるセラ・ギャンブルが、前シーズンに増してシーズン2がダークになると明かし、「少なくともひとつのシーンは、シーズン1のどのシーンよりもグロくて恐怖に満ちているわ」と語っていた。

time to buy some curtains because You returns on 26 December pic.twitter.com/2Sv9fnv9Er