11月14日発表の最新「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」では、『キングダム ブルーレイ&DVDセット プレミアム・エディション【初回生産限定】』が、初週2.9万枚(2万9313枚)を売り上げ、初登場1位を獲得。山崎賢人主演作品としては、初の1位となった。また『キングダム ブルーレイ&DVDセット【通常版】』が3位にランクインし、2作同時TOP3入りを記録した。本作は、原泰久の同名人気コミックを実写映画化した作品で、中国の春秋戦国時代を舞台に、大将軍を夢見る少年と、中華統一を目指す若き王の出会いと戦いを描く。公開時には、原作コミックの世界観を再現した壮大なスケールの映像や、キャストによる激しいアクションシーンなどが話題となった。本作にはこの映画本編に加え、約100分に及ぶメイキング&インタビューや、キャストによるビジュアルコメンタリー、イベント映像などが収められている。なお、2位には週間売上2.9万枚(2万8877枚)で、『トイ・ストーリー4 MovieNEX』が前週11/11付に続き2週連続でランクイン。5位、8位、9位には、初週売上1.2万枚、1.0万枚、1.0万枚で、乃木坂46の『白石工事中』、『秋元工事中』、『松村工事中』が初登場し、乃木坂46作品が3作同時TOP10入りとなった。最新「オリコン週間DVDランキング」の1位は、週間売上1.5万枚で、嵐の最新ビデオ・クリップ集『5×20 All the BEST!! CLIPS 1999-2019』が獲得。10/28付、11/4付に続き、通算3週目の1位となった。