『三国志 Secret of Three Kingdoms』のブルーレイ BOX 第3弾の発売にあわせて、主人公・劉平(りゅうへい/マー・ティエンユー)の幼馴染で良き理解者である司馬懿(しばい)役を演じたエルビス・ハンによるインタビュー動画の一部が公開された。インタビューの中で、自身の演じた役柄や、最も印象深いシーン、共演者との“相性の良さ”などを語っている。本作は、皇帝の双子の弟であることを知らずに育った劉平が、突然亡くなった兄の遺志を継ぎ、秘かに皇帝に成り代わって漢王朝を再興するために戦いに挑む歴史ロマン。エルビスは、2015年に主演を務めたドラマ『無心法師』が中国で大ヒットを記録し、一躍人気俳優に。端正な顔立ちと筋肉質な肉体美から、ファッション雑誌の表紙を務めるなど、俳優としてだけでなく幅広いジャンルで活躍中だ。本作では、名門・司馬家の次男であり、幼い頃より共に育った劉平を実の弟以上に気にかけ、幾度となく彼を救う司馬懿を演じている。この度、公開された動画は、ブルーレイ BOX 第3弾の特典映像に収録されているエルビスのインタビュー動画の一部。インタビューの中でエルビスは、献帝の兄・弘農(こうのう)王の妃で、司馬懿と恋に落ちる唐瑛(とうえい)を演じたドン・ジェとの関係について、「クランクイン当初は恋人の様な雰囲気を出せるかとても不安でした」と語る一方で、「共演してみるととてもしっくりきて、プライベートでも良い関係が築けました」と共演者との相性の良さをアピール。また、献帝の皇后である伏寿(ふくじゅ)を演じ、撮影中に妊娠していたレジーナ・ワンについて「彼女の仕事ぶりに感銘を受けました。本作を通して多くのことを学びました」と絶賛している。ブルーレイ BOX 第3弾の特典映像には、このインタビューの全編のほか、唐瑛を演じたドン・ジェのインタビュー、撮影の舞台裏を収めたメイキング映像などが収録されている。『三国志 Secret of Three Kingdoms』のブルーレイ BOX1〜3発売中。DVD Vol.1〜27レンタル中。