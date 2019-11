アガサ・クリスティーに捧げるミステリー映画『ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密』予告映像第二弾が解禁！

映画『007』シリーズのダニエル・クレイグや『アベンジャーズ』シリーズのクリス・エヴァンス他、豪華キャストが集結するノンストップ・ミステリー映画『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密(原題:Knives Out)』が、来年1月に日本公開することが決定した。併せて、本作の海外版予告映像第二弾と場面写真が解禁!

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』は、映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のライアン・ジョンソン監督が、ミステリーの女王アガサ・クリスティーに捧げて脚本を執筆したオリジナル作品。

ダニエルやクリスを筆頭に、脚本に惚れ込んだオスカー俳優クリストファー・プラマー(『ゲティ家の身代金』)、アナ・デ・アルマス(『ブレードランナー2049』)、ジェイミー・リー・カーティス(『スクリーム・クイーンズ』『ハロウィン』)、トニ・コレット(『リトル・ミス・サンシャイン』)、ドン・ジョンソン(『刑事ナッシュ・ブリッジス』)、(『シェイプ・オブ・ウォーター』)、キャサリン・ラングフォード(『13の理由』)ら豪華キャストが結集したことでも話題の本作。



今回解禁された海外版予告編第二弾は、ニューヨーク郊外の大豪邸で起こった殺人事件の捜査シーンから始まる。世界的ミステリー作家ハーラン・スロンビー(クリストファー)が、85歳の誕生日パーティーの翌朝、遺体で発見される。刑事と匿名の依頼を受けた名探偵ブノワ・ブラン(ダニエル)の登場に、「家族を疑っているんだろう」「Twitterの有名人ね!」「自殺なのに、なぜここに?」と噛み付く家族たち。

「人は焦ると...突きつけ合うんだ。"ナイフ"をね」と殺しの匂いを察したブランは捜査を開始する。家族の中で"ろくでなし"扱いされている問題児(クリス)が発した「クソが!」という一言をきっかけに、堰を切ったかのように家族入り乱れての罵声が飛び交う。

第一容疑者は、屋敷にいた秘密だらけのワケあり家族。殺したのはいったい誰だ!?『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』は、2020年1月31日(金)、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ナイブズ・アウト/名探偵と刃の館の秘密』

Photo Credit: Claire Folger

Motion Picture Artwork (c) 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.