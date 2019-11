『ゲーム・オブ・スローンズ』キット・ハリントン、ソフィー・ターナーは「妹のよう」

シリーズ終了から5ヶ月が経った現在も、『ゲーム・オブ・スローンズ』の話題が途絶えることはない。先月米イリノイ州シカゴで開催されたACEコミコンに参加したジョン・スノウ役のキット・ハリントンが、サンサ・スターク役のソフィー・ターナーたちとの関係性について語った。米Popsugarなどが伝えた。

イベントのパネルに登場したキットは、ソフィーがキットのヘアメイクには相当な時間がかかっていると、以前からかっていたことについて話を振られると、「ソフィー・ターナーは、時々静かにさせないといけないな」とジョークで返答した上で、「彼女のことは骨の髄まで大好きだよ」とフォローを忘れなかった。

物語の結末では、それぞれ違う道へと進んだジョンとサンサ。しかし、シリーズが終了した現在も、キットとソフィーをはじめ、アリア(メイジー・ウィリアムズ)、ブラン(アイザック・ヘンプステッド・ライト)、ロブ(リチャード・マッデン)らスターク兄妹との親密さは変わらないという。

「ソフィー、メイジー、アイザック、そして僕に関しては、長い間ずっと一緒にいた。リチャードも間違いなくその中にいたんだ...。僕らは本当の兄妹みたいだよ。お互いに喧嘩することもあるし、兄妹のような関係性なんだ」

最近では、第71回エミー賞授賞式で『ゲーム・オブ・スローンズ』の出演者が一堂に会し、史上最多32ノミネート、過去最多タイとなる12冠を手にする快挙を達成。主演男優賞にキット、助演女優賞にソフィー&メイジーがノミネートされるなど、スターク兄妹の活躍は目覚しいものだった。これからも仲良く、ハリウッドで切磋琢磨していってくれることを願いたい。(海外ドラマNAVI)

