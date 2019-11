【今週スタートの海外ドラマ】『ザ・クラウン』や『シェイムレス 俺たちに恥はない』など待望の新シーズンがスタート

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、タイムジャンプによりキャストが一新されたNetflixオリジナルドラマ『ザ・クラウン』や、主要キャストが降板する『シェイムレス 俺たちに恥はない』などの新シーズンがスタート! お見逃しなく!

11月11日(月)から11月17日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

11月13日(水)

■シーズン2(海外ドラマエクスプレス)

スーパーマンの故郷、惑星クリプトンが滅亡する2世代前の話。スーパーマンの祖父であるセグ=エルを主人公に、排斥され屈辱を受けたエル家の名誉を挽回し、混沌とした状況から愛する世界を救うために奮闘する姿を描く。シーズン2では、同族種を一掃する冷酷なバウンティハンターのロボと対決。





11月14日(木)

■23:00〜シーズン2(WOWOWプライム)

美しく冷酷な暗殺者と優秀な捜査官とのスリリングな攻防をスタイリッシュかつユーモラスに描くサスペンスドラマ。本年度エミー賞ドラマ・シリーズ部門主演女優賞(ジョディ・カマー)受賞した新シーズン。前シーズン最終回の30秒後からスタート。





11月15日(金)

■シーズン9(Netflix)

シカゴのサウスサイドを舞台に、なんでもありのハチャメチャな一家が格差社会をたくましく生き抜く、愛と笑いと涙とエロ満載のちょっぴり下品な過激ホームドラマ。シーズン9は、長女フィオナ役のキャメロン・モナハンもシーズン途中で一旦去る。





■(Netflix)

タイ発のアドベンチャー作品。名門校の生徒たちが巨大津波に襲われた島に取り残され、かすかな希望を胸に救助を待ち続ける。だが、不可解な現象が起こり、彼らの希望は徐々に失われてゆく―。



■パート2(Netflix)

夫から激しい暴力を受けた妻は、まさか自分が刑務所に入るとは思ってもいなかった―。愛娘をもう一度抱き締めるため、獄中サバイバルが幕を開ける。





11月17日(日)

■シーズン3(Netflix)

英国女王エリザベス2世の人生とその苦悩を描いた新シーズンは、シーズン2から大きくタイムジャンプ。エリザベス2世役の『女王陛下のお気に入り』でオスカー女優となったオリヴィア・コールマンをはじめ、主要キャストが中年期を演じる俳優に一新される。



Photo:

『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン2 (c) Sid Gentle Films Ltd 2019/『クリプトン』シーズン2 KRYPTON AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE TRADEMARKS OF AND (c) DC COMICS. (c) 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED./『シェイムレス 俺たちに恥はない』シーズン9 (c) Warner Bros. Entertainment Inc./Netflixオリジナルドラマ『ザ・クラウン』シーズン3/『ロスト・イン・ウォーター 神秘の島』