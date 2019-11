大ヒットディズニー作品の続編『アナと雪の女王2』が11月22日に公開されることを記念し、東京・表参道など6都市7会場で「アナと雪の女王2」OH MY CAFE が11月15日から期間限定で順次オープンする。

スペシャルカフェでは、同作のキャラクターをモチーフにしたオリジナルメニューやグッズなどが展開。東京の OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店)と、大阪の kawara CAFE&DINING心斎橋店では、等身大のアナとエルサがお出迎えするフォトスポットも用意されている。

さらに、大人気キャラクター・オラフにフィーチャーした冬休みの期間限定特別企画「オラフ in HOLIDAY」も開催。2019年12月20日〜2020年1月13日限定で、オラフをイメージしたバニラスムージーをはじめとする特別メニューも登場する。

『アナと雪の女王2』は全てを凍らせてしまう力を持つアレンデール王国の王女エルサとその妹アナが、エルサの力の秘密を解き明かす旅に繰り出す物語。前作に引き続き、女優の松たか子がエルサ、神田沙也加がアナの吹き替え声優を担当しており、今作ではアナとエルサの母親・イドゥナの日本版声優として吉田羊が参加することでも注目を浴びている。(編集部・吉田唯)

<「アナと雪の女王2」OH MY CAFE 開催概要>

■東京:OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店) 2019年11月15日〜2020年1月13日

■大阪:kawara CAFE&DINING心斎橋店 2019年11月16日〜2020年1月13日

■名古屋:kawara CAFE&KITCHEN名古屋PARCO店 2019年11月16日〜2020年1月19日

■北海道:カフェ インターリュード 2019年11月21日〜2020年1月19日

■福岡:kawara CAFE & DINING KITTE博多店 2019年12月5日〜2020年1月19日

■東京:gelato pique cafe 玉川高島屋S・C店 2019年11月29日〜2020年1月26日

■京都:gelato pique cafe 京都 The CUBE店 2019年12月6日〜2020年2月2日