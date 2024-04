¡Ú2024¡ÛSwitchÀäÂÐ¥ª¥¹¥¹¥á105Áª¡ª4·îÈ¯ÇäºÇ¿·ºî¤«¤éÌ¾ºî¤Þ¤Ç¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª

アキバ総研編集部イチオシのニンテンドースイッチ向けゲームタイトルをピックアップして紹介する連載企画。2024年に発売の最新タイトルから過去に発売された名作まで、厳選に厳選を重ねてお届け!

※2024年4月現在の情報です。

2024年4月発売

百英雄伝

©2024 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.

対応機種:PS5/PS4/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC発売日:2024/4/23ジャンル:RPG価格:5,830円(税込)メーカー:505 Games

クラウドファンディングによる支援を交えて開発が行われたRPG。舞台となるのは、多彩な種族や価値観、文化が集まるオールラーン大陸。神秘的な力を秘めた「魔導レンズ」を、兵器技術のひとつとして確立したいと考えるガルディア帝国の一派は、その研究に必要な「原初のレンズ」を探していた。その捜索の中で、諸国連合の新人警備隊員であるノアと、帝国貴族の子弟である帝国軍の若き士官セイ・ケースリングが出会ったとき、物語は大きく動きだす。

本作は名作RPG「幻想水滸伝」シリーズの開発スタッフたちが制作メンバーに参加。同シリーズと同様、「百英雄伝」でも多くのキャラクターたちが登場し、壮大なストーリーを紡いでいく。

エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HD リマスター

© crim All rights reserved. Published by Rainy Frog Co, Ltd.

対応機種:Switch発売日:2024/4/28ジャンル:アクション価格:3,850円(税込)メーカー:crim

2011年に発売されたアクションゲーム「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン」のHDリマスター版。堕天使たちの影響を受けた地上界を大洪水で浄化しようとする天界の計画を中止させるため、主人公のイーノックは堕天使たちを捕まえるべく地上界に降り立つ。ストーリーのほかにも、剣のように振るう「アーチ」、拳のような形をした「ベイル」、遠距離から攻撃が可能な「ガーレ」という3つの武器を切り替えて戦うアクション面も特徴だ。

リマスター版の発売にあたって、本作はグラフィックをフルHD化、ロード時間の高速化といった現代向けの改修が多数施されている。さらに追加特典として、クリア後のストーリーが語られる小説「-ルシフェルの堕天-セタ記」と、「El Shaddai ASCENSION OF THE METATRON ArtBook」が付いてくる。

サガ エメラルド ビヨンド

© SQUARE ENIX

対応機種:PS5/PS4/Switch/Steam/iOS/Android発売日:2024/4/25ジャンル:RPG価格:7,480円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

スクウェア・エニックスの往年の名作RPG「サガ」シリーズ8年ぶりの完全新作。舞台となるのは、「連接領域」からつながる17個の世界。目的も背景も異なる6人の主人公たちによる、5つの物語が楽しめる。本作のストーリーはプレイヤーの選択と行動、その世界を訪れた回数などによって複雑に分岐していくため、周回するごとに同じ主人公を選んだとしても、以前とは異なるストーリーが見られるのも特徴だ。

いっぽう、新たな技を覚える「ひらめき」や、陣形を駆使した味方の配置、キャラクター同士の技をつなげることで発動できる「連携」といった、「サガ」シリーズおなじみのシステムは本作でも健在。戦略性の高いコマンドバトルが楽しめる。

RPG MAKER WITH

©Gotcha Gotcha Games

©2024 Gotcha Gotcha Games

対応機種:PS5/PS4/Switch発売日:2024/4/11※PS5/PS4は未定ジャンル:コンストラクション価格:8,580円(税込)※PS5/PS4は未定メーカー:株式会社Gotcha Gotcha Games

「プログラミングはわからないけれど、RPGを作ってみたい」という人のために開発されたコンストラクションゲーム。収録された素材を組み合わせて街やダンジョンを作れるほか、オンライン上で公開された各種パーツを取り入れる機能「アセットシェアリング」により、初心者でも自由度の高いゲーム作りが可能となっている。

本作で制作されたゲームは、インターネットを通じて投稿およびダウンロードが可能。ダウンロードしたゲームは、「RPG MAKER WITH」本体で遊べるほか、オンラインストアで無料配信中の体験版機能つき専用ゲームプレイヤーソフト「RPG MAKER WITH PLAYER」があれば誰でもプレイできる。

鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable ©「鬼滅の刃 目指せ!最強隊士!」製作委員会

対応機種:Switch発売日:2024/4/25ジャンル:ボードゲーム価格:6,380円(税込)メーカー:株式会社アニプレックス

アニメ「鬼滅の刃」を題材にしたボードゲーム。作中に登場したさまざまな場所を舞台に、プレイヤーはサイコロを振り、マスを進んでイベントやミニゲームを楽しみながら、最強の隊士を目指す。プレイアブルキャラクターは、主人公の竈門炭治郎を始め、我妻善逸、嘴平伊之助に、「柱」のメンバーを加えた全9人。ミニゲームも4人対戦や2対2のチーム戦など様々な内容が収録されており、猗窩座や妓夫太郎などの鬼との戦いでは、日輪刀のようにJoy-Conを振って攻撃をするといったプレイが可能だ。

2024年3月発売

プリンセスピーチ Showtime!

© Nintendo

対応機種:Switch発売日:2024/3/22ジャンル:アクション価格:パッケージ版:6,578円(税込)ダウンロード版:6,500円(税込)メーカー:任天堂

「スーパーマリオ」シリーズでおなじみのキャラクター、ピーチ姫を主人公にしたアクションゲーム。グレープ劇団によって乗っ取られたキラメキ劇場の舞台を救うため、ピーチはひとりグレープ劇団に立ち向かう。本作は妖精のステラからもらったリボンの力が攻略のカギ。力を使って、ピーチは舞台上で困っている人を助けたり、行く手をはばむグレープ劇団の手下と戦ったりする。

舞台の特別な場所に行くと、ピーチが変身するのも特徴だ。剣士、探偵、パティシエなど、その舞台に合った衣装に身を包んだピーチは専用の力を使うことが可能。舞台ならではのさまざまなアクションが楽しめる。

ケムコRPGセレクション Vol.6

© 2018-2019 KEMCO/EXE-CREATE

© 2013-2020 KEMCO/EXE-CREATE

© 2011-2020 EXE-CREATE published by KEMCO

© 2017-2020 KEMCO/EXE-CREATE

対応機種:PS4/Switch発売日:2024/3/21 ※PS4版は発売中ジャンル:RPG価格:4,378円(税込)メーカー:ケムコ

ケムコが過去に手がけたRPGをピックアップしてまとめたセレクションシリーズの最新版。第6弾となる今作には「アスディバインカムラ」、「アルファディア ジェネシス」、「ロストドラゴン」、「ドラゴンラピス」の4つが収録されている。

「アスディバインカムラ」は、改変された世界を4人の仲間と旅する和風ファンタジー。「アルファディア ジェネシス」では「エナジ」と呼ばれるエネルギーを巡る人々の思惑が交錯するなか、歴史の狭間で揺れ動く若者たちの物語が描かれる。「ロストドラゴン」では、記憶喪失の少年が、父を喪った王女とともに邪竜と立ち向かう。「ドラゴンラピス」はレトロなグラフィックとサウンドが魅力な、2匹の竜を巡るストーリーが特徴だ。

アイレムコレクションVol.1

© 1988, 2023 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. All rights reserved. Licensed by Tozai, Inc.

対応機種:PS5/Switch発売日:2024/3/7ジャンル:シューティング価格:4,400円(税込)ダウンロード版3,520円(税込)メーカー:株式会社Tozai Games

2023年11月に発売された「アイレムコレクションVol.1」のパッケージ版。「イメージファイト」のアーケード版、ファミコン版、NES版、PCエンジン版を始め、「イメージファイト2」のPCエンジン版、「X MULTIPLY」のアーケード版を収録。合計3タイトル6バージョンが1本に集約されている。

復刻に当たって、本作には各作品に新機能を実装。コンティニューなしのスコアアタックで世界中にプレイヤーと競う「オンラインランキング」のほか、その場でのセーブや巻き戻し、残機無限や無敵まで可能な各種設定など、それぞれのタイトルを遊び尽くすための要素が詰め込まれている。

Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net ©Imagineer Co., Ltd.

対応機種:Switch発売日:2024/3/7ジャンル:スポーツ価格:6,980円(税込)メーカー:イマジニア

バーチャル・シンガーとして世界的な知名度を誇る初音ミクと、家で本格的なボクシングエクササイズが楽しめる「Fit Boxing」のコラボによって生まれたタイトル。Joy-Conを握った両手を動かして運動するという「Fit Boxing」シリーズの基本はそのままに、本作では初音ミクや鏡音リン・レン、巡音ルカたちの楽曲を原曲で聞きながら遊べるモード「ミクササイズ」を新たに追加。新規書き下ろし楽曲6曲に加え、人気定番曲を24種収録しており、楽曲ごとに異なるスピード感で、運動負荷の違いを楽しみながらエクササイズできる。

スナフキン:ムーミン谷のメロディ

© Snufkin: Melody of Moominvalley. Developed by Hyper Games. Published by Raw Fury AB. © Moomin Characters ™

対応機種:Switch/PC(Steam)発売日:2024/3/7ジャンル:アドベンチャー価格:ダウンロード版2,550円(税込)※パッケージ版は6月メーカー:Raw Fury

世界的に有名な児童向け作品「ムーミン」に出てくる登場人物のひとり、スナフキンを主人公にしたアドベンチャーゲーム。立札や像といった不自然なものがあちこちに存在し、すっかり変わり果ててしまったムーミン谷を舞台に、スナフキンは警察の気をそらしたりしながら、故郷のかつての姿を取り戻すための冒険に出る。本作は「ムーミン」らしい絵本のような質感で描かれたグラフィックが特徴。さらにムーミン谷には、50以上のキャラクターや生き物たちが登場する。

メイド・オブ・ザ・デッド

©qureate

対応機種:Switch/PC(Steam)発売日:2024/3/1ジャンル:アクションシューティング価格:ダウンロード版2,780円(税込)メーカー:qureate

qureateが手掛ける新作ゲーム「メイド・オブ・ザ・デッド」は、武装したメイドを操作して街中にあふれかえるゾンビを殲滅し、アキバに平和を取り戻すことが目的の全方位アクションシューティングゲームだ。爽快感と中毒性の高いサバイバル型のアクションシューティングに、ちょっとえっちな要素の数々がからみ、まさにB級ホラー映画の世界のような独自の面白さが完成されている。

2024年2月発売

マリオvs.ドンキーコング

©Nintendo

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/2/16ジャンル:パズルアクション価格:5,478円(税込)※ダウンロード版は5,400円(税込)メーカー:任天堂

2004年にゲームボーイアドバンスで発売された「マリオvs.ドンキーコング」のリメイク版。アクションフィギュアのミニマリオを奪い去ったドンキーコングと、ミニマリオを取り戻そうと彼を追いかけるマリオのバトルがくり広げられる。登場するステージには多彩な仕掛けが存在し、それらの謎を解いてミニマリオのもとへたどり着けばクリア。仕掛けを解き明かすための「ひらめき」と、ステージを駆け抜ける「アクション」が重要になる。

本作はおすそわけプレイにも対応している。Joy-Conをおすそわけすれば、2人で力を合わせながらステージを進めることも可能だ。

英雄伝説 黎の軌跡 for Nintendo Switch

©2021-2024 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/2/15ジャンル:ストーリーRPG価格:5,940円(税込)メーカー:日本ファルコム

2021年に発売された「英雄伝説 黎の軌跡」のSwitch版。エレボニア帝国と同様に強大な力を持つカルバード共和国を舞台に、裏解決屋のヴァン・アークライドの物語が描かれる。本作は「軌跡」シリーズの伝統だったコマンドバトルだけでなく、リアルタイムで行動するフィールドバトルを追加。2つのシステムで敵と戦うことができる。

またSwitch版には追加コンテンツ集の「大感謝特大BOXプラス」が同梱。キャラクターたちの装いを変えられる新コスチュームやアタッチメント、戦いを有利に進めるためのアイテムなど、豪華な特典付きだ。

フロントミッション セカンド:リメイク

© SQUARE ENIX Developed by Storm Trident S.A. Published by Forever Entertainment S.A.

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/2/15ジャンル:シミュレーション価格:4,950円(税込)メーカー:Forever Entertainment

1997年にプレイステーションで発売された「フロントミッション セカンド」のリメイク版。舞台となるのは、第2次ハフマン紛争終結から12年後の世界。突如として武装蜂起したアロルデシュ軍兵士たちはアロルデシュ人民共和国を支配し、さらにオシアナ共同連合からの脱退、独立を宣言する。共同連合軍の兵士でありアロルデシュに残されたアッシュは、ひとり国外への脱出を試みる。

アレンジBGMの収録を始め、「フロントミッション」ではおなじみの機体・ヴァンツァーを細かく確認できる「フリーカメラ」機能の追加、バトルマップの読み込み速度の向上など、本作はリメイクにあたってさまざまな部分に手を加えている。なお、本作はすでにダウンロード版が配信中で、今回発売されるのはそのパッケージ版となる。

クレヨンしんちゃん「炭の町のシロ」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©Neos Corporation

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/2/22ジャンル:冒険アドベンチャー価格:通常版 6,980円(税込) コレクターズエディション 9,980円(税込)メーカー:ネオス

国民的作品とも言える「クレヨンしんちゃん」を題材にしたアドベンチャーゲーム。仕事の辞令で生まれ故郷の秋田に出張となったひろしは、一家とともに実家近くの古民家に住むことに。虫とりや魚釣りといった田舎遊びを祖父の銀の介から教わったり、農家の人々や新しい友だちと交流して楽しい日々を満喫するしんのすけだが、ある日、すすだらけで帰ってきたシロに連れられ、昭和風情の残る「炭の町」にたどり着く。

秋田での日々をどう過ごすかはプレイヤー次第。虫取りや魚釣りはもちろん、山菜取りや野菜の栽培もできる。いっぽう炭の町では、発明家のお姉さんと協力して発明品を生み出したり、食堂に並ぶメニューの開発や、トロッコを使ったレースへの参加も可能だ。

2024年1月発売

逆転裁判456 王泥喜セレクション

©CAPCOM

対応プラットフォーム:PS4/Switch/Xbox One/PC(Steam)発売日:2024/1/25ジャンル:アドベンチャー価格:5,990円(税込)メーカー:カプコン

カプコンから発売されている「逆転裁判」シリーズのうち、「4」、「5」、「6」をひとつに収めたタイトル。おなじみのキャラクターである成歩堂龍一に加えて、新米弁護士の王泥喜法介による逆転劇が描かれる。本作にはダウンロードコンテンツとして当時配信されていた特別編の2話を収録。さらにオーケストラ音源やゲーム内BGMが自由に聞ける「オーケストラホール」や、キャラクターの設定画や書き下ろしのイラストといった、さまざまな資料・特典が楽しめる「アートライブラリ」も。これから「逆転裁判」を遊ぶ人も、すでにプレイ済みのファンも納得のボリュームになっている。

アナザーコード リコレクション:2つの記憶 / 記憶の扉

©Nintendo

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/1/19ジャンル:アドベンチャー価格:6,578円(税込)※ダウンロード版は6,500円(税込)メーカー:任天堂

ニンテンドーDS用ソフトとして発売された「アナザーコード 2つの記憶」と、その続編であるWii用ソフト「アナザーコード:R 記憶の扉」の2つが、1本のソフトとしてNintendo Switchに登場。グラフィックを含めたすべてが一新されており、主人公・アシュレイの物語が現代の技術でよみがえる。死んだはずの父から届いた手紙をきっかけに、アシュレイがブラッド・エドワード島に向かう「2つの記憶篇」、そこから2年後を舞台に、高校生となったアシュレイがジュリエット・レイクで起こった事件の真相に迫る「記憶の扉篇」の2部で物語が構成されている。

リメイクにあたっては、より自由に探索できる3Dマップが採用され、登場する謎解きも一新。新たにキャラクターボイスも追加された。さらに、原作版では語られなかったシナリオの一部加筆や、初心者向けのヒント・ナビゲーション機能の実装など、あらゆる要素が進化している。

不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/1/25ジャンル:ダンジョンRPG価格:6,985円(税込)メーカー:スパイク・チュンソフト

「1000回遊べるダンジョンRPG」を銘打たれた人気タイトル「不思議のダンジョン」シリーズの最新作。プレイヤーは風来人のシレンを操作し、入るたびに構造が変わる「不思議のダンジョン」に挑む。本作ではダンジョンの途中で倒れてもほかのプレイヤーに助けを求められる「風来救助」のほか、ダンジョン攻略中に任意のタイミングで作成したセーブデータを、他プレイヤーに共有できる「パラレルプレイ」といったオンライン要素を実装。地形や道具・敵の配置などのダンジョン構造がすべて同じになるため、多人数でのタイムアタックなどさまざまな遊び方が楽しめる。

ほかにも、用途に応じて使い分けられる2種類のライブ探索表示や、シレンが歩いた道筋がミニマップに表示される機能も実装されており、初心者でも遊びやすい工夫が凝らされている。

ガングレイヴ ゴア Ultimate Enhanced Edition

Gungrave G.O.R.E ©RED / DEVELOPMENT by IGGYMOB and DIGIC PICTURES and YASUHIRO NIGHTOW. Gungrave G.O.R.E is published in Japan and Asia by Beep Japan Inc. All rights reserved. “Gungrave G.O.R.E” is a registered trademark of Iggymob Co. Ltd.

対応プラットフォーム:Switch発売日:2024/1/11ジャンル:シューティング価格:5,500円(税込)メーカー:Beep

危険なドラッグ「シード」を根絶するために戦う男、グレイヴを主人公にしたシューティングゲーム。2丁の拳銃に加えて、さまざまな形態に変形する棺桶、接近戦用の近接格闘という3つの戦い方を駆使し、迫りくる敵を蹴散らしていく。ひたすら敵を撃ちまくる壮快なプレイはもちろん、グレイヴの戦いと並行してストーリーも楽しめる。ゲーム内の「ヒストリー」に収録された映像で、「ガングレイヴ」シリーズの物語を追うこともできるので、初心者でも安心して楽しめる点も魅力だ。

2023年12月発売

ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX © SUGIYAMA KOBO

対応プラットフォーム:Switch発売日:2023/12/1ジャンル:RPG価格:通常版7,678円(税込)、マスターズ版11,198円(税込)メーカー:スクウェア・エニックス

『ドラゴンクエストIV』に出てきたキャラクター、ピサロを主人公にしたスピンオフ作品。魔王である父によって魔物を攻撃できなくなる呪いをかけられたピサロは、父を倒すためにモンスターを集めて育成するモンスターマスターを目指す。

本作では500種族以上のモンスターたちを仲間にすることが可能。「スライムコロネ」や「ふうらいスライム」といった新モンスターをはじめ、「魔軍司令ホメロス」や「リーズレット」など、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』のキャラクターやモンスターも登場している。自由にモンスターを収集し、自分だけのパーティを組めるのが大きな魅力だ。

トリガーハート エグゼリカ

“TriggerHeart EXELICA“ © Cosmo Machia Inc. All Rights Reserved.

対応プラットフォーム:Switch発売日:2023/12/14ジャンル:シューティング価格:5,280円(税込)メーカー:コスモマキアー

2006年にアーケードゲームとして登場した「トリガーハート エグゼリカ」の移植版。メカ少女を操作して敵と戦うシューティングゲームという、原作の核となる要素はそのままに、本作では新たにアレンジモードとトレーニングモードが収録されている。ほかにも、縦画面モードやインターネットランキングモードにも対応しており、シューティングゲームファンにはたまらない、ボリュームたっぷりな仕様になっている。

バットマン:アーカム・トリロジー

BATMAN: ARKHAM TRILOGY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Original game Developed by Rocksteady Studios Nintendo Switch version developed by Turn Me Up. DC LOGO, BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC. All Rights Reserved..

対応プラットフォーム:Switch発売日:2023/12/1ジャンル:アクションアドベンチャー価格:8,228円(税込)メーカー:WB Games

「バットマン:アーカム」シリーズである、「バットマン:アーカム・アサイラム」、「バットマン:アーカム・シティ」、「バットマン:アーカム・ナイト」の3つをひとつに収めたタイトル。プレイヤーはバットマンを操作して、ゴッサム・シティにはびこるヴィランたちと戦っていく。さらに、本作にはこれまでに各作品で配信されたダウンロードコンテンツがすべて付いてくる点も見逃せない。これ1作あれば、バットマンとヴィランの戦いを存分に堪能できる。

Fit Boxing Presents HOP! STEP! DANCE!

©Imagineer Co., Ltd.

対応プラットフォーム:Switch発売日:2023/12/21ジャンル:スポーツ価格:5,800円(税込)メーカー:イマジニア

「初心者でも踊れるようになる」をコンセプトとして掲げられたダンスレッスンゲーム。Joy-Conを両手に持ってインストラクターの指示に合わせて踊るだけで、ダンスの基礎から応用まで身に付けることができる。メインであるレッスンモードでは、「ダウン」、「アップ」、「ウェーブ」などのアクションを30の段階を踏んで学んでいく構成になっており、初心者者でも遊びやすい。

ほかにも、ダンス時にカメラのアングルを横に変えたり、ダンスで消費したカロリーをデータとして確認することも可能。ちょっとした気分転換として遊べるほか、データや完了したレッスンに付けられるスタンプを通して上達具合がチェックでき、ダンスを少しでも長く続けられるようにも設計されている。

タイトー LDゲームコレクション

© TAITO CORPORATION 1984, 1985, 2023 ALL RIGHTS RESERVED. © 東北新社/著作総監修 西粼彰司 © Nintendo

対応プラットフォーム:Switch発売日:2023/12/14ジャンル:アクション価格:9,680円(税込)メーカー:株式会社タイトー

1980年代中ごろのゲームセンターで遊ばれていたジャンル「LDゲーム」の中でも、「タイムギャル」、「忍者ハヤテ」、「宇宙戦艦ヤマト」のHDリマスター版を収録したタイトル。「宇宙戦艦ヤマト」は、今回が初の家庭用ゲーム向け移植となった。

本作の特装版には「タイムギャル リバース」が収録。「タイムギャル」を元にした新作のアドベンチャーゲームで、主人公のルナがさまざまな時代を巡って大冒険をくり広げていく。佐藤舞さんや三宅健太さんといった豪華声優陣を起用しており、40年近い時を経て、「タイムギャル」の新たなストーリーが描かれる。