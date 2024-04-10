¡Ú2024¡ÛSwitchÀäÂÐ¥ª¥¹¥¹¥á105Áª¡ª4·îÈ¯ÇäºÇ¿·ºî¤«¤éÌ¾ºî¤Þ¤Ç¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª

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©2024 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.
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© SQUARE ENIX
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©Gotcha Gotcha Games
©2024 Gotcha Gotcha Games
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© 1988, 2023 IREM SOFTWARE ENGINEERING INC. All rights reserved. Licensed by Tozai, Inc.
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© Snufkin: Melody of Moominvalley. Developed by Hyper Games. Published by Raw Fury AB. © Moomin Characters ™
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©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
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©Imagineer Co., Ltd.
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© Nintendo/SQUARE ENIX Characters: © Nintendo, © SQUARE ENIX
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©2022 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries. LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group.
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© ARC SYSTEM WORKS
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©2023 Pokémon.
©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc. ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¡¦Ì¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê ¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
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© Nintendo
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©Konami Digital Entertainment
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©DH Inc. All rights reserved.
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© £Ô£Ï£Í£Ù © 1968,2023 Hasbro. All Rights Reserved.
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My Time at Sandrock. Developed by Pathea Games. © 2021. My Time at Sandrock and Pathea Games are trademarks or registered trademarks of Pathea Games. Published in Japan by EXNOA LLC.
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©2010-2023 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved. Licensed to NIS America, Inc., Sub-Licensed to and published by Nippon Ichi Software, Inc.
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© 2012-2018, 2012-2019, 2018-2019, 2019 KEMCO/Hit-Point
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©BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.
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©ArtPlay, Inc. / ©INTI CREATES CO., LTD.
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©Nameless/ENTERGRAM
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© FURYU Corporation.
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(C)2023 Nippon Ichi Software, Inc.
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(C)2023 TOYBOX Inc./Millennium Kitchen Co., Ltd.
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