茨城県 で震度4 津波の心配なし

2019/11/08 18:29 ウェザーニュース

11月8日(金)18時18分頃、茨城県で最大震度4を観測する地震がありました。震源地は茨城県沖で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は4.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震源地：茨城県沖マグニチュード：4.4震源の深さ：約50kmこの地震による津波の心配はありません。

震度1以上を観測した地点

■震度4【茨城県】 日立市■震度3【福島県】 白河市 矢祭町【茨城県】 水戸市 常陸太田市 高萩市 常陸大宮市 那珂市 城里町 東海村 大子町【栃木県】 那須烏山市 栃木那珂川町■震度2【福島県】 郡山市 いわき市 須賀川市 田村市 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 中島村 棚倉町 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 小野町 福島広野町 楢葉町【茨城県】 土浦市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 筑西市 桜川市 鉾田市 小美玉市 茨城町【栃木県】 宇都宮市 鹿沼市 日光市 真岡市 大田原市 那須塩原市 栃木さくら市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 高根沢町 那須町【群馬県】 沼田市■震度1【宮城県】 石巻市 角田市 岩沼市 大崎市 蔵王町 柴田町【福島県】 福島市 相馬市 二本松市 南相馬市 福島伊達市 本宮市 国見町 川俣町 大玉村 南会津町 猪苗代町 矢吹町 塙町 鮫川村 平田村 三春町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 新地町 飯舘村【茨城県】 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 つくば市 茨城鹿嶋市 潮来市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 行方市 大洗町 美浦村 阿見町 五霞町【栃木県】 足利市 栃木市 佐野市 矢板市 下野市 上三川町 塩谷町【群馬県】 前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市 渋川市 片品村 みなかみ町 板倉町 千代田町 大泉町 邑楽町【埼玉県】 加須市 春日部市 久喜市 宮代町【千葉県】 野田市 成田市 柏市 鎌ケ谷市 白井市 香取市 栄町 多古町

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