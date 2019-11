渋みを増した演技の新境地を開拓したアントニオ・バンデラス『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』本編映像解禁！

高い評価を得てエミー賞&ゴールデン・グローブ賞作品賞にノミネートされた『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のクリエイターであるダン・フォーゲルマンがメガホンを執る映画『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』。11月22日(金)より公開となる本作より、これまでのセクシーなイメージから一転、渋みを増した演技の新境地を開拓したアントニオ・バンデラスの本編映像を海外ドラマNAVI先行解禁!

ある事故をきっかけに次々と訪れる過酷な試練に翻弄され、乗り越えようとする"二つの家族"が、その運命に引き裂かれながらも、何十年もの歳月をかけて思わぬ奇跡で繋がっていく本作。アントニオをはじめ、オスカー・アイザック(『スター・ウォーズ』)やオリヴィア・ワイルド(『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』)、アネット・ベニング(『キャプテン・マーベル』)、マンディ・パティンキン(『HOMELAND』)ら豪華キャストが出演するアメリカとスペインと二つの言語にまたがって壮大に描き出す愛と感動のヒューマンドラマ。

本作でアントニオが演じるのは、スペインに暮らす裕福なオリーブ園の地主ミスター・サチオーネ。支配的な父親のもとで母親と共に耐えがたい生活を送っていたが、その父が遺書を残さずに死亡。意図せず多額の財産を相続することとなり、その資金をもとに母の母国スペインに一人で移住し気ままな生活を送る。しかし、実際は裕福ではあっても、一抹の寂しさや不安を拭うことができないまま人生をやり過ごしていた。

今回解禁となった本編映像は、サチオーネがある若い従業員家族の生活と深く関わることとなり、結果、"家族"の優しさや愛情に触れ、その喜びを知るシーン。「複雑な生い立ちのせいで、見つけられなくなってしまったんだ。一番大切なものを。だが、虚しさを埋めてはいけないな、ここで」愛情に飢えて育った彼がようやく見つけた愛情の幸せを静かに吐露する。だが、従業員の夫からその妻との浮気疑惑をかけられてしまう...。



アントニオは、『デスペラード』(1995)や『マスク・オブ・ゾロ』(1998)などラテン系セクシー俳優として人気を博した後、『スパイ・キッズ』シリーズ、『エクスペンダブルス3』などのハリウッド大作で活躍。しかし、ここ数年はハリウッドから距離を置き、小規模でも良質な作品にも積極的に出演。ミステリー映画『トーク・トゥ・ハー』などで知られる名匠ペドロ・アルモドバル監督の最新作『Pain and Glory(原題)』では、アルモドバル監督自身の化身とも言える主人公を演じ、2019年のカンヌ国際映画祭で男優賞を獲得。

近年は、2017年度エミー賞で10部門にノミネートされた『ジーニアス:世紀の天才アインシュタイン』に続く、天才の知られざる姿を描いた『ジーニアス:ピカソ』で20世紀最大の画家"パブロ・ピカソ"に扮し、ドラマ界でも活躍している。

渋みを増し、深みのある演技を見せるアントニオ。『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』は、11月22日(金)TOHO シネマズ シャンテほか全国順次ロードショー。(海外ドラマNAVI)

『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』(c) 2018 FULL CIRCLE PRODUCTIONS, LLC, NOSTROMO PICTURES, S.L. and LIFE ITSELF AIE. ALL RIGHTS RESERVED.