映画『トラップ 劇場版』の公開が、12月4日(水)よりシネマート新宿・シネマート心斎橋にて開催される特集上映「のむコレ3」内にて決定した。

韓国のテレビ局OCNが2019年から創立した、映画制作陣とドラマ制作陣が集結し、映画の迫力ある演出とドラマの密度の高いストーリーを融合させ、ハイクオリティな作品を送り出すドラマチック・シネマ・プロジェクト第1作にあたる本作。1話約70分、全7話で贈るTVドラマ版「トラップ 〜最も残酷な愛〜」12月4日(水)のDVD発売に併せて、3時間の劇場映画として編集された『トラップ 劇場版』。イ・ソジン、ソン・ドンイル、イム・ファヨン、ソ・ヨンヒ、オ・リュンらが出演する。

国民的キャスターであるカン・ウヒョン(イ・ソジン)が全身にけがを負いショック状態で搬送され てくるところから物語が展開される。意識を取り戻した彼の口から、結婚10周年の記念に妻と息子と山へ出かけたこと、そこで見知らぬ男たちに妻と息子を連れ去られ“人間狩り”のターゲットとなったことが語られる。ベテラン刑事のコ・ドングク(ソン・ドンイル)は真相を究明すべく捜査を進めるが、後輩刑事が意味深な言葉を残して謎の死を遂げる。

(C)CJ ENM Co., Ltd. All Rights Reserved.

