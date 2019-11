11月29日(金)公開の映画『MANRIKI』の本ポスタービジュアルが解禁となった。

俳優のみならず、映画プロデューサーや監督などクリエイターとしても注目を集める斎藤工(「齊藤工」名義で企画・プロデュース)と、その独特の世界観で個性を放つ芸人・永野、ミュージシャン・俳優・音楽プロデューサーなど幅広く活躍する金子ノブアキ、映像クリエイター・清水康彦が集い動き出したプロジェクト“チーム万力”による長編映画。永野の原案・原作に、斎藤工、監督・清水康彦のクリエイティブエッセンスが詰め込まれ、金子ノブアキが担当した劇中音楽も加わり、独創的な映像で、常識的観念にとらわれず自由なクリエイティブを実現した意欲作となっている。

本ポスタービジュアルは、紫色に染まった斎藤工が煙草をくわえながら万力を握り、背景には金子ノブアキ・SWAY・永野が顔を寄せ合いながら鋭いまなざしをむけたもの。カラフルで神妙さが漂う全体の雰囲気の中に赤く光る斎藤工の眼は、誰もが心に宿す猟奇的な部分に何かを訴えかけている。

主題歌MVも同時解禁となり、本作で音楽監督を務めた金子ノブアキのNEW PROJECT“RED ORCA”が主題歌「MANRIKI」を担当。MVは、音の始まりと共に「CRUSH THEM MANRIKI」という文字がノイズがかり、紫色で統一された本編映像が流れる。著名人からも本作へのコメントが到着している。

芦田多恵(ファッションデザイナー)

現代社会を支配する表層的な価値観と死生観そんな薄っぺらな時代を平然と生きる現代人を成敗するのは天使か悪魔か?

モードを感じる映像の中で繰り広げられる狂気の世界に いつの間にか引き込まれ…

MANRIKIの衝撃からもう誰も逃れられない!

ヴィヴィアン佐藤(ドラァグクイーン、アーティスト)

万力の動力、電気椅子の電力、そしてエーテル体の霊力。。 エネルギー変遷の進化と循環を、集団生活と自意識を本能にもつ滑稽で哀しい人類史を、因果の限りない反復を、88分に圧縮して見せたわ!!!

エリック・クー(映画監督)

Talented Takumi Saitoh continues his journey of creative exploration ... this time he's back as a producer!

北村信彦(HYSTERIC GLAMOURデザイナー)

イケてるミュージックビデオの様な変態妄想暴走ムービー!こんな感覚 初めてDEATH。

佐藤佐吉(映画監督/脚本家)

こんなコワイ映画見たことない。こんなオモロイ映画見たことない。

MANRIKIが全ての《くだらない》や《つまらない》を破壊する。とにかく皆さん、斎藤工には気をつけろ!

柴田啓佑(映画監督『あいが、そいで、こい』『喝風太郎!!』)

何層にも重なるイマジネーションでぶっ壊す強烈なパワー。

視覚で認知した映像と聴覚で受容した音楽、そこから生まれる感情とのアンバランスさ。

『MANRIKI』の「破壊」と「創造」を刮目して欲しい!

ミヤザキタケル(映画アドバイザー)

この世に蔓延る悪しき風習や歪みを、目に見えぬ枷に囚われ道を彷徨う現代人を、万力を用いて物の形を変えるが如くブッ壊す。いや、より良き形へと変革させる。そんな願いが込められた『MANRIKI』及び“チーム万力”なのだと思えた。

その気高い精神があるからこそ、混沌とした世界観においても見出せる勇気が、痛みやリスクなくして変えられない現実が垣間見えてくる。

そして、変革を果たすのはスクリーンの中の彼らではなく、今を生きる僕達なのだとバトンを託された。

狂気の中に希望を孕んだ怪作が今ここに誕生した。

吉原秀明(HYKEデザイナー)

個性と才能のカオス。枠にとらわれない人たちが集結し、枠にはまらない作品が生まれた。

映画『MANRIKI』は11月29日(金)より公開

(C)2019 MANRIKI Film Partners

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド