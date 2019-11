11月8日(金)日本テレビ「金曜ロードSHOW!」での前作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』地上波初OAを記念して、前作のラストにつながる、27年後のルーザーズ・クラブ再会シーンの本編映像が解禁となった。

11月8日(金)21:00から、R15指定だった前作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』を該当シーン編集の上、日本テレビ「金曜ロードSHOW!」にて地上波初放送が決定。“ホラー版『スタンド・バイ・ミー』”と称された前作。完結編となる『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は、前作のラストで固く誓った<約束>を果たすため集うルーザーズ・クラブの仲間たちとの絆とエモーショナルなドラマに全世界が絶賛。全米興行ランキング2週連続No.1、世界64ヵ国で初登場No.1を記録した。

完結編となる『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』が公開されるや、「7人の絆に涙が止まらなかった」「語彙力崩壊するぐらい感動的で恐怖に満ちた作品」「爆上げの一級人間ドラマ!前作以上に最高!」「何もかもパワーアップ!ペニーワイズ最高!」「びっくり箱のように飛び出す恐怖と、笑い、ノスタルジーに感動」「大人になっても勇気や友情を問われる、恐怖と思い出の詰まった青春映画」など絶賛の声が続々と集まっている。

解禁となった、前作のラストにつながる本編シーンには、1989年の夏に米メイン州の小さな田舎町デリーで起きた連続児童失踪事件にピリオドを打ったルーザーズ・クラブの仲間たちは、デリーで不審な事件が再び続発したことによって、27年の時を経て集結するさまが捉えられている。27年の時を経て再び現れた“それ”に対峙するために、再び集まったルーザーズ・クラブの仲間たちは、すべてを終わらせることができるのか。

映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』は11月1日(金)より全国公開

(C)2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

