映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVD特典映像に収録される「NGシーン」が一部公開となった。

公開されたのは、『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVD特典映像に収録される「NGシーン」の一部。スパイダーマンことピーター・パーカーを演じるトム・ホランドをはじめ、ミステリオ役のジェイク・ギレンホールやピーターの親友ネッド役のジェイコブ・バタロンなど、出演キャストの笑えるNGシーンが収録されている。

トムとジェイコブの会話シーンで、前かがみになるほど大きなくしゃみをしてしまうトム。これには思わずジェイコブも大爆笑。トムも「我慢してたのに〜」と恥ずかしがる可愛らしい場面も。

また、トムはジェイクとの共演シーンの撮影で数多くのNGを連発。特に、ピーターとミステリオが初めて対面し握手を交わすシーンではトムがジェイクの顔を見た途端、思わず吹き出して笑ってしまったり、お互いにスイカを食べさせながら握手してみようとふざけ合ったりしていて、笑いが絶えない撮影の様子が見て取れる。

Blu-ray&DVDには、今回公開された映像のほかにも、トム・ホランドのスタントに迫ったメイキングや未公開のショートフィルム など特典映像が収録されている。

映画『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』Blu-ray&DVDは12月4日(水)リリース

(C)2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names:(C) & 2019 MARVEL.

