『ゲーム・オブ・スローンズ　最終章』イッキ見試写会にご招待！

エミー賞をはじめ数々の賞に輝いてきた大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』。ついに完結した本作のファイナルシーズンがブルーレイ&DVDリリースされるのに先駆けて、イッキ見試写会が行われることになった。応募要項は以下の通り。

<『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』イッキ見試写会>

【日程】11月30日(土)

【スケジュール】

9:40 開場

10:00 開映

18:45 終了予定

※途中ランチ休憩(1時間)と、小休憩(15分)あり

※全6話(各話約60〜80分・字幕版予定)

【会場】ワーナー・ブラザース映画試写室(東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル1F)

【募集人数】5組10名様

【応募先】〒104-0061 東京都中央区銀座8-12-8 PMO銀座八丁目 3F

『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』イッキ見試写会 海外ドラマNAVI係

【応募締切】11月18日(月)当日消印有効(※当選者の発表は、招待状の発送をもって代えさせていただきます)

※R-15:本作には一部に15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれています。

最終章は、各話の製作費が1500万ドル(約16億円)に及んだと報じられたり、シリーズ最大規模のバトルシーンのために野外で55日間かけて撮影が行われたり、ジョン・スノウ役のキット・ハリントンが「(過去シーズンよりも)焦点が当てられるキャラクターは少ないものの、より複雑な物語になっている」と語るなど、見逃せないポイント盛りだくさん。人間と〈死の軍団〉との戦いの行方、そして鉄の玉座を制するのは...。

■商品情報

・『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』

12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・シリーズ...42,727円+税

【初回限定生産】DVDコンプリート・シリーズ...34,545円+税

・『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』

ブルーレイ&DVD好評レンタル中

12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【初回限定生産】ブルーレイ コンプリート・ボックス...11,818円+税

【初回限定生産】DVDコンプリート・ボックス...10,000円+税

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』

Game of Thrones (c) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.