インド映画、マーベル、北欧サスペンス好きにオススメ!!　ない！ナイ！無い！映画まとめ

『ロボット』『バーフバリ』を生み出したインド発、痛み知らずのアクション・ヒーロー・エンターテインメント『燃えよスーリヤ!!』が12月27日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開となる。主人公スーリヤは、どんな痛みも感じないという特殊な体質の持ち主。それに合わせて、これから封切られる<〇〇ない!ナイ!無い!>な映画をまとめてご紹介しよう。

『燃えよスーリヤ!!』12月27日(金)公開



どんなパンチもキックも、もはや刺されても痛みを感じないカンフーヒーロー登場! 特殊な体質を持って生まれたスーリヤは、ある映画を観たことからカンフーに憧れて格闘の腕を磨くが、幼馴染のスプリと再会してまさかの胸の"痛み"を感じるようになって!? 憧れの空手マン・マニと出会い、彼の弟子になっていたスプリとともに悪の組織との闘いに身を投じていく...! ブルース・リーやジャッキー・チェン、そしてアメコミへのオマージュにあふれた痛快作。12月27日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開。

『盲目のメロディ インド式殺人狂騒曲』11月15日(金)公開



目が見えたり見えなかったりするピアニストが殺人事件に巻き込まれて...。インド映画でおなじみのダンスシーンも壮大なロケや華やかな衣装もないのに、インド映画歴代14位に躍り出る大ヒットを記録。盲目のピアニスト、アーカーシュの誰にも言えない秘密。それは、本当はバッチリ目が見えること! 芸術のため盲目を装う彼はある日、大スターからの演奏依頼を受けて訪ねた豪邸で殺害現場を"目撃"したことで災難と裏切り、騙し合いの応酬となる大騒動となり...。11月15日(金)より新宿ピカデリーほか全国ロードショー。

『ブライトバーン/恐怖の拡散者』11月15日(金)公開



普通の人にはない力を持った少年。マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズの監督ジェームズ・ガンがプロデュースする、ホラー、SF、サスペンスなどのジャンルを超えた全く新しいジャンルミックス作品。子どもを望んでいた夫婦は、森で男の赤ん坊を見つける。ブランドンと名付けて自分たちの子として育てた彼は聡明で好奇心旺盛な少年に成長するが、12歳になった時に強烈な闇を現し、異常な力を発揮し始める――。少年は悪かヒーローなのか。そして彼の正体とは!? 母親役はエリザベス・バンクス(『ハンガー・ゲーム』『ピッチ・パーフェクト』)。11月15日(金)より全国ロードショー。

『THE INFORMER 三秒間の死角』11月29日(金)公開



絶体絶命! 逃げ場がない男の選んだ道とは!? 模範囚ピートはFBIの情報屋だったが、風向きが怪しくなり、FBI、麻薬組織、NY市警、看守など自分を取り巻くすべての組織から命を狙われるように。状況を打破するため、命がけの脱出にすべてを懸けるが...。北欧のベストセラー小説「三秒間の死角」を『ジョン・ウィック』シリーズのプロデューサーが実力派キャストで映像化。出演は、ジョエル・キナマン(『THE KILLING』)、ロザムンド・パイク(『ゴーン・ガール』)、アナ・デ・アルマス(『ブレードランナー 2049』)、コモン(『スーサイド・スクワット』)、クライヴ・オーウェン(『インサイド・マン』)など。11月29日(金)TOHOシネマズシャンテほか全国ロードショー。

(海外ドラマNAVI)

