『NCIS：ニューオーリンズ』スコット・バクラ、夫婦共演でラブラブモード全開！DVD特典映像初公開

大人気ドラマ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフで、同じく多くのファンを獲得している『NCIS:ニューオーリンズ』。そのシーズン4のDVD-BOX PART1が本日11月7日(木)に発売され、DVD-BOX PART2が12月4日(水)にリリースされる。それを記念し、主任プライド役のスコット・バクラがラブラブモード全開の特典映像が届いた。

前シーズンのハミルトン市長の事件で命令を無視したため停職となったニューオーリンズ支局の主任プライド。停職中の彼に代わってボイド捜査官が臨時で赴任し、チームは大混乱! また、シーズン2からメンバーに正式に加わったソーニャが新たな道へ進むことになり、ラストエピソードでの彼女とラサールの恋の行方も見逃せない。

今回解禁となったのは、来月リリースされるDVD-BOX PART2に収録予定の特典映像「実生活でもカップル:スコットとチェルシー」の一部。シーズン3から出演しているリタ役のチェルシー・フィールドとスコットは私生活では実際の夫婦。チェルシーの役柄は、JAGの法務官で仕事上の良きパートナーだが、シーズン4では恋人同士に!?



この特典映像ではインタビューに答える二人の仲睦まじい姿が収録されており、互いに信頼していることが見て取れる。あるエピソードでプライドが動揺することについてスコットが説明していると、チェルシーが「実際のあなたは、プライドと違って自分を見失わない」と指摘。また、二人のお気に入りはある共演シーンだと口を揃える。ただし、共演していない場面でも一緒に働いているそうで、「製作過程について話し合ったり、意見を求めたり。同じドラマに関わってなくても、常に協力し合っている」とチェルシーが語れば、スコットも「指示がうまくない僕の背中をいつも押してくれる」と妻に感謝。「厳しくてごめん」と謝る相手に、「それでいいんだよ。厳しく建設的な意見を言ってくれる味方の存在は贈り物。何でも正直に言ってくれて、それを受け入れられるなら幸せなこと」と、のろけ気味に語っている。

■『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン4 商品情報

<セル>

DVD-BOX PART1(7350円+税)...好評発売中

DVD-BOX PART2(7350円+税)...12月4日(水)リリース

<レンタル>

DVD Vol.1〜6...好評レンタル中

DVD Vol.7〜12...12月4日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

